Israel mata a Khaled Abu Nada y rechaza retirarse de Gaza pese a las órdenes de Trump. El conflicto continua afectando a la población civil tras meses de violencia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el jueves la eliminación de Khaled Abu Nada, un destacado miembro del Buró Político de Hamas y viceministro de Educación de la organización, en un ataque directo en el centro de la Franja de Gaza. Esta acción militar se produce en medio de una intensa campaña de asesinatos selectivos mientras la administración de Donald Trump insta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cumplir con el plan de alto el fuego mediado por Estados Unidos y acordado en octubre de 2025.

Impacto financiero y violaciones al acuerdo

Las FDI argumentaron que la muerte de Abu Nada debilitará significativamente las operaciones financieras y la capacidad de Hamas para formular políticas económicas. Sin embargo, Hamas denunció el ataque como parte de una política sistemática de asesinatos y afirmó que golpear viviendas civiles constituye una violación flagrante de las leyes internacionales y del propio acuerdo de tregua. La esposa del dirigente también falleció en la explosión de su apartamento residencial, según comunicó el grupo militante.

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Escalada de ataques en el norte de Gaza

La ofensiva ha intensificado sus operaciones contra la estructura de liderazgo de Hamas en las últimas semanas. El miércoles, las fuerzas israelíes mataron a Muhammad Abu al-Aouf, jefe del aparato de seguridad interna de Hamas en el norte de Gaza. Un día antes, eliminaron a Naeem Muhammad Abu Nahal, comandante de Abu al-Aouf, quien dirigía la seguridad interna en toda la Franja de Gaza. Estas acciones forman parte de una serie de golpes contra líderes militares y políticos, desde comandantes de pelotones hasta miembros de la fuerza especial Nukhba.

Respuesta política y resistencia de Netanyahu

A pesar de la presión diplomática, el primer ministro Netanyahu se ha negado a avanzar con el plan de veinte puntos propuesto por Washington hasta que Hamas esté completamente desarmado. Jared Kushner, yerno de Trump y arquitecto clave del acuerdo, habló telefónicamente con Netanyahu el martes para instar al cumplimiento de las obligaciones israelíes. El ministro de Defensa, Israel Katz, reafirmó que el ejército no se retirará de las líneas actuales de zonas de seguridad hasta que la organización militante sea desmantelada, advirtiendo que Israel está preparado para ocupar mayor territorio.

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Crisis humanitaria y aislamiento internacional

El balance humano de la violencia continua es devastador. Según el Ministerio de Salud palestino, más de 1.600 palestinos han muerto en ataques o operaciones militares israelíes desde la firma del alto el fuego nominal hace más de un año. Hamas ha responsabilizado tanto a Israel como al Consejo de Paz, creado por el gobierno de Trump y respaldado por la ONU, por la continuación de los crímenes. La organización afirmó que el consejo tiene responsabilidad moral por su silencio e incapacidad para detener la agresión y dar cobertura a la ocupación.

El aislamiento global de Israel parece profundizarse, tal como advirtió Kushner en una entrevista con la revista New York. La implementación del plan de alto el fuego se estancó apenas semanas después de su entrada en vigor, dejando gran parte de la Franja de Gaza en ruinas. Mientras la población civil enfrenta condiciones precarias, como la preparación de comida en refugios improvisados cerca del puerto de Gaza, la tensión geopolítica entre las partes involucradas sigue sin resolverse, exacerbando la crisis humanitaria y política en la región.