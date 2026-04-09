Israel anuncia negociaciones con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer relaciones pacíficas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia el inicio de negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá, a pesar de la continua escalada de violencia y los recientes bombardeos que han causado cientos de muertos y heridos.

9 de abril de 2026 Jerusalén, (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer «relaciones pacíficas» entre ambos países. Netanyahu hizo el anuncio en medio de una escalada de tensión y violencia que ha cobrado cientos de vidas en Líbano .

El anuncio de Netanyahu llega tras intensos bombardeos israelíes sobre Líbano, a pesar de que Pakistán, actuando como negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también debía incluir al país levantino. Sin embargo, el Gobierno israelí reiteró que Líbano no estaba incluido en el acuerdo, desatando una nueva ola de ataques que resultaron en la muerte de más de 250 personas. En una nota publicada por su oficina, Netanyahu afirmó: «Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible». Además, el mandatario israelí valoró la postura de su homólogo libanés, Nawaf Salam, por «su llamamiento a la evacuación de Beirut». Horas antes del anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que Hizbulá «anhela un alto el fuego» debido a la intensificación de la ofensiva israelí. La situación en Líbano se agrava día a día, con la Defesa Civil reportando 254 muertos y 1.165 heridos como consecuencia de los ataques israelíes. Los bombardeos continúan a pesar de los esfuerzos internacionales por lograr un cese de las hostilidades. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, detalló la estrategia israelí en Líbano, que se basa en cuatro líneas de defensa y control en el sur del país. La primera línea es la «línea fronteriza», que implica la destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas a la frontera. La segunda, una línea defensiva dentro del territorio libanés, ha sido expandida de cinco a quince puntos. La tercera es una «línea antitanque» fortalecida con maniobras terrestres en expansión. Finalmente, el control de la zona del río Litani, con el objetivo de impedir infiltraciones y el regreso de combatientes de Hizbulá al sur. Las autoridades libanesas informan que el número de muertos por los ataques israelíes, desde el inicio de la campaña de bombardeos el 2 de marzo y la operación terrestre, supera los 1.700. El anuncio de Netanyahu de negociaciones con Líbano podría marcar un punto de inflexión en el conflicto, aunque la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente volátil y con un alto costo humano. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos, con llamados urgentes a la desescalada y al respeto del derecho internacional humanitario





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