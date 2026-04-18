Israel afirma haber atacado en Líbano tras alto el fuego por supuestas violaciones de Hezbolá

El ejército israelí asegura haber realizado ataques en el sur del Líbano desde el inicio de la tregua, alegando violaciones por parte de Hezbolá y actuando en legítima defensa. Las declaraciones surgen tras anuncios de Trump sobre la prohibición de bombardeos y la bienvenida europea al cese de hostilidades, pero se ven empañadas por la muerte de un soldado francés y la continua presencia militar israelí en el sur libanés.

El ejército israelí ha declarado haber llevado a cabo ataques en el sur del Líbano en múltiples ocasiones desde la entrada en vigor del alto el fuego . Según el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estas acciones se justifican como respuesta a supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hezbolá .

La narrativa israelí detalla que milicianos se aproximaron a las tropas desplegadas al sur de la denominada 'línea amarilla', el área de control militar israelí, representando una amenaza inmediata. En respuesta a esta situación, la Fuerza Aérea israelí intervino abriendo fuego contra los individuos.

El comunicado no proporciona fechas específicas para estos incidentes posteriores a la tregua que comenzó el pasado 16 del mes en curso. El ejército sostiene que estas operaciones, realizadas en el marco de la legítima defensa y con el objetivo de neutralizar amenazas inminentes, no contravienen el alto el fuego actual. Adicionalmente, se informa que la fuerza aérea israelí también bombardeó infraestructura en la región.

Esta declaración surge en un contexto de declaraciones contrastantes. Apenas un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado públicamente que Washington había instruido a Israel a cesar sus bombardeos sobre el Líbano como parte del acuerdo de tregua.

La comunidad europea, por su parte, había expresado su beneplácito por el cese de las hostilidades. Sin embargo, la situación se vio ensombrecida por el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, este mismo sábado. Macron informó sobre el fallecimiento de un soldado francés perteneciente a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) y de tres heridos más a raíz de un ataque en el sur del país. Francia ha atribuido la responsabilidad de este incidente a Hezbolá.

Los eventos del jueves sugirieron que Trump desempeñó un papel crucial al presionar a Israel para que aceptara un alto el fuego. No obstante, el acuerdo mediado por la administración estadounidense parece favorecer a su aliado, Israel, al dejar abierta la posibilidad de que este tome 'todas las medidas necesarias en legítima defensa'. El acuerdo tampoco estipula la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés, que fueron desplegadas nuevamente en marzo pasado como parte de una ofensiva a gran escala contra el país vecino.

Hasta la fecha, Israel ha manifestado su intención de mantener sus tropas en el sur del Líbano, con incursiones de varios kilómetros. Las autoridades israelíes ordenaron la evacuación de toda la población de una amplia zona, estimada en un 10% de la superficie total del país árabe. Se calcula que aproximadamente 600.000 residentes abandonaron sus hogares en el sur.

A pesar de las advertencias del ejército israelí, muchos han comenzado a regresar tras la entrada en vigor de la tregua. Sin embargo, numerosos residentes se han encontrado con sus viviendas destruidas, ya sea por bombardeos israelíes o por la acción de explosivos controlados y excavadoras militares. Estas últimas fueron utilizadas para vaciar y demoler asentamientos cercanos a la frontera con el fin de establecer una 'zona de seguridad'. De hecho, el primer día de la tregua, un dron israelí causó la muerte de una persona





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