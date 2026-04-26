Islas Canarias en Prealerta por la Visita Papal y Desafíos de Movilidad

Las Islas Canarias se preparan para la visita del Papa León XIV en junio, entrando en prealerta para garantizar la seguridad y gestionar el impacto en la movilidad de Tenerife y Gran Canaria, islas que ya sufren problemas de tráfico y alta densidad de vehículos.

A partir del lunes 27 de abril, las Islas Canarias entran en prealerta en anticipación a la visita del Papa León XIV en junio, específicamente los días 11 y 12, después de su paso por Madrid y Barcelona.

Esta prealerta, sin precedentes en el archipiélago por la magnitud esperada de los eventos, tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad de los asistentes, coordinar medidas preventivas para eventos masivos y asegurar una comunicación fluida con todos los recursos involucrados en el dispositivo de seguridad. La agenda del Papa incluye dos misas multitudinarias, una en el Estadio de Gran Canaria y otra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, además de visitas a dos centros de migrantes en Tenerife y un recorrido en papamóvil por la capital tinerfeña.

Las autoridades y organizadores ya están evaluando el impacto en la movilidad de ambas islas y el despliegue de seguridad necesario para la comitiva papal. Tanto Tenerife, con casi un millón de habitantes, como Gran Canaria, con cerca de 900.000, enfrentan desafíos significativos de movilidad, exacerbados por la presencia de cientos de miles de turistas y personas que se desplazarán desde otras islas o la Península para asistir a los eventos.

Ambas islas, especialmente Tenerife, sufren atascos recurrentes debido a una alta tasa de motorización (hasta ocho vehículos por cada diez habitantes). La red viaria canaria, con 4.357 kilómetros y una alta densidad, se ve sometida a una gran presión, especialmente en un territorio fragmentado que recibe más de 18 millones de visitantes anuales. En Tenerife, incluso se solicitó en 2025 la declaración de emergencia de movilidad para acelerar las obras de carreteras, aunque sin éxito.

Sin embargo, estudios recientes indican que la construcción de más infraestructura viaria puede agravar el problema, creando un ciclo vicioso de carreteras y coches. El diagnóstico de la movilidad canaria advierte que responder a la saturación de las carreteras construyendo nuevas vías es un error. Ante este escenario, la seguridad y la movilidad son las principales preocupaciones.

En la primera reunión técnica para preparar la visita, se propuso fomentar el teletrabajo y la suspensión de las clases presenciales en ambas islas para aliviar el tráfico. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció que la visita impactará inevitablemente la movilidad en Tenerife, con cortes puntuales en la autopista TF-5 y accesos a Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Se ha pedido a los ciudadanos tinerfeños que adelanten sus itinerarios, incluyendo los viajes al aeropuerto de Los Rodeos, y que utilicen el transporte público en la medida de lo posible. Tanto los ayuntamientos como la Iglesia están organizando traslados en autobús a Santa Cruz de Tenerife para asistir a la misa del Papa.

Algunos ayuntamientos, como Granadilla, han anunciado la puesta a disposición de autobuses gratuitos financiados con fondos públicos para facilitar el traslado de los vecinos al evento religioso. El Cabildo insular también ha destinado medio millón de euros para este acto religioso





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