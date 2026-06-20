Islandia, un país que no se sentía amenazado, se ve obligado a replantear su seguridad

Islandia, un Estado insular ártico, ha sido uno de los pocos países del mundo que no ha tenido un ejército regular durante décadas. Durante este tiempo, ha confiado su defensa a sus aliados de la OTAN y a Estados Unidos. Sin embargo, el actual contexto internacional y la segunda presidencia de Donald Trump han puesto en entredicho esa seguridad. Las amenazas del mandatario estadounidense a la vecina Groenlandia y a la alianza atlántica han causado preocupación en Islandia y abierto el debate sobre su posición en el mundo.

Este Estado insular ártico es uno de los pocos del mundo que no tiene un ejército regular. Durante décadas, confiaba su defensa a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ) y a Estados Unidos .

Pero el actual contexto internacional y la segunda presidencia de Donald Trump han puesto esa certeza en entredicho. Las amenazas del mandatario estadounidense a la vecina Groenlandia y a la alianza atlántica han causado preocupación en Islandia y abierto el debate sobre su posición en el mundo, hasta el punto de que el gobierno ha impulsado un referendo el próximo 29 de agosto sobre la reapertura de las negociaciones para ingresar a la Unión Europea, que llevaban años congeladas.

Esta es la historia de cómo un pequeño país que no se sentía amenazado se vio obligado a replantear su seguridad





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