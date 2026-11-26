Isidre Fainé deja la dirección de CEDE tras 30 años. Ramón Adell asume la presidencia en el 25 Congreso de Directivos en Barcelona, garantizando la continuidad.

Isidre Fainé ha anunciado este jueves su retirada de la presidencia de la Fundación CEDE, la organización que él mismo creó hace tres décadas para agrupar a los altos directivos y ejecutivos de España. La decisión se ha dado a conocer en el Palau de Congressos de Catalunya, donde se celebraba el vigésimo quinto congreso de la entidad bajo el lema 'Crear valor, construir futuro'.

Cambio de liderazgo en la federación directiva

Fainé, actual presidente de Fundación La Caixa y figura clave en el empresariado español, confirmó que su paso al frente de CEDE llega a su fin. Ha asegurado que esta medida no responde a una decisión improvisada, sino que nace de la convicción sobre la fortaleza y la capacidad de renovación inherente a la fundación. Con esta transición, se cierra un ciclo de treinta años dedicado a la representación de la dirección ejecutiva en el país.

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Perfil y trayectoriade su sucesor en la organización

El relevo en la dirección máxima lo asumirá Ramón Adell, quien hasta la fecha ocupaba el cargo de vicepresidente de la fundación CEDE. Adell es considerado la mano derecha de Fainé dentro de la estructura organizativa y se ha consolidado como el líder natural para continuar con la labor de la entidad. Su ascenso busca mantener la estabilidad y la línea estratégica que ha caracterizado a la asociación durante los últimos años.

Experiencia corporativa y relevancia de Adell en el sector

El nuevo presidente de la Fundación CEDE cuenta con una dilatada experiencia en el consejo de administración de diversas compañías de primer nivel. Hasta ahora, Adell ha sido consejero de empresas relevantes como Naturgy, Oryzon Genomics y Allianz, entre otras instituciones financieras y tecnológicas. Esta amplia trayectoria en el sector privado respalda su perfil para guiar a los directivos españoles hacia los nuevos retos económicos.

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Desarrollo del 25 Congreso de Directivos en Barcelona

El anuncio del relevo ha tenido lugar en un escenario de gran relevancia institucional, ante cerca de 2.000 empresarios y directivos reunidos para el vigésimo quinto Congreso de Directivos CEDE. La asistencia masiva de profesionales del sector destaca la importancia de esta federación en la economía nacional. El evento ha servido como el marco idóneo para presentar la continuidad en el liderazgo de la institución.

Estatus vitalicio de Isidre Fainé en la fundación histórica

Tras dejar la presidencia ejecutiva, Isidre Fainé no se separará completamente de la entidad que fundó. Será designado como presidente fundador, obteniendo el rango de patrono vitalicio dentro de la institución. Este estatus reconoce su contribución histórica y asegura su vínculo permanente con CEDE, aunque sin ejercer funciones de gestión diaria. La transición marca el inicio de una nueva etapa para la organización bajo el liderazgo de Ramón Adell.