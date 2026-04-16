Isabelle Huppert: La Actriz que Navega entre el Riesgo y la Suntuosidad

La aclamada actriz Isabelle Huppert reflexiona sobre su audaz carrera artística, desde sus incursiones en el teatro experimental de vanguardia hasta su participación en producciones cinematográficas más populares, como 'La mujer más rica del mundo'. La intérprete también elogia la vitalidad del cine español y desmitifica las percepciones sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y la riqueza.

Isabelle Huppert parece tener una insaciable sed de riesgo, una cualidad que la impulsa a emprender proyectos que desafían los límites convencionales. Un ejemplo palpable de esta audacia es su reciente inmersión en el vanguardista universo de Romeo Castellucci, donde se mantuvo tres días sobre el escenario de los Teatros del Canal interpretando la experimental propuesta de 'Berenice'. Esta misma pulsión por lo arriesgado la ha llevado a colaborar con los cineastas más radicales del panorama internacional, y la impulsó a asumir roles de alta complejidad, como el de Elle en la película de Paul Verhoeven, actuación que le valió una nominación al Oscar.

Su trayectoria está marcada por colaboraciones con los directores más eminentes del cine francés, consolidándola como una figura indiscutible del cine europeo. Sin embargo, Huppert, esa intérprete a la que se le antepone el artículo como señal de su estatus, no desdeña incursionar en producciones de mayor alcance popular. Esta dualidad se ha manifestado en diversas ocasiones, particularmente en sus trabajos junto a su amigo François Ozon, como se evidenció en 'Mi crimen', y ahora con su participación en 'La mujer más rica del mundo'.

Esta última cinta, dirigida por Thierry Klifa, se inspira, aunque alterando los nombres, en la verídica historia de Liliane Bettencourt, la heredera del imperio L'Oréal, cuyo caso conmocionó a Francia tras la noticia de que había obsequiado mil millones de euros a su amigo y fotógrafo François-Marie Banier. La disputa legal iniciada por la hija de Bettencourt, quien buscó la incapacidad de su madre, se convirtió en el centro de atención mediática y social del país. En este contexto, Huppert asume el rol de la mujer más acaudalada del planeta, concediendo una entrevista a la prensa española poco después de despedirse del escenario de 'Berenice', una experiencia que califica de 'formidable'.

'Ha sido genial, ha habido una escucha del público especialmente intensa', confiesa Huppert con evidente satisfacción. 'Me encanta el teatro, pero también es verdad que trabajo con directores excepcionales. Vine aquí con Bob Wilson, y ahora con Castellucci, que es un visionario, un formalista, pero que me da una libertad extraordinaria. Pero me encanta pasar del teatro al cine, porque son dos experiencias muy diferentes', explica.

La película de Klifa tuvo su estreno en el Festival de Cannes, y la presencia de Huppert en la próxima edición está asegurada como protagonista de 'Parallel Tales', el nuevo filme de Asghar Farhadi. Este hecho subraya la pujanza de la industria cinematográfica francesa, un modelo de éxito que despierta admiración a nivel global.

Al ser interpelada sobre esta envidia generalizada, Huppert despliega un discurso impregnado de cinefilia y una firme defensa del cine español. 'Sí, el cine francés tiene una gran vitalidad y tenemos un sistema bastante virtuoso que envidian muchos países y que contribuye al buen funcionamiento del cine francés, porque el 10% de cada entrada se reinvierte directamente en producir cine, por lo que no es dinero de los contribuyentes. Pero vosotros tenéis un cine con una buena vitalidad también', afirma con convicción. Su pasión por el séptimo arte se manifiesta en un detallado recuento que delata largas horas en salas de proyección: 'Tenéis este año tres películas españolas en Cannes y estamos encantados de que estén. He visto una película buenísima que se llama 'Los domingos' y hay jóvenes cineastas como Jonás Trueba, Rodrigo Sorogoyen, Carla Simón acaba de estrenar en Francia… Y yo no hago cumplidos al cine español porque sí, sino porque culturalmente creo que antes había una especie de eje evidente que unía a Francia e Italia y creo que desde hace tiempo está cambiando y hay más interés por el cine español. Un cine que cada vez es más fuerte. Cuando uno ama el cine como lo amamos nosotros, eso es una buena noticia'.

'La mujer más rica del mundo' se alinea con la fascinación contemporánea de la ficción por el universo de los personajes adinerados, explorando con particular énfasis la posibilidad de reírse de ellos. Huppert postula que el caso Bettencourt cautivó al público 'por supuesto porque sucede en el entorno de los ricos', pero destaca un elemento diferenciador clave: 'la personalidad del fotógrafo'. 'El encuentro entre estas dos personas es fascinante. Por supuesto, no sería igual de fascinante si fuera en otro entorno, pero a través de ese encuentro se cuestionan temas como la familia, el dinero o el sistema político. En ese encuentro surge un amor que les une y que me parece lo realmente interesante de esta película, la sinceridad en la relación. Se hacen reír', reflexiona sobre el filme.

La actriz descarta la idea de que lo sucedido en la película pueda tener paralelismos directos con las dinámicas que rodean a los actores famosos y reconocidos. 'Quizás la gente se hace una idea con los actores más conocidos y creen que hay una relación entre eso y la riqueza… Los actores generan fantasías en la gente, ya sean ricos o no, porque el actor ofrece una cara que no es la suya y a través de la cual la gente puede imaginarse muchas historias, pero más allá de eso no creo que sea comparable', asegura. Con firmeza, niega haberse enfrentado alguna vez a situaciones en las que alguien se le haya acercado por mero interés personal o material. 'No es una pregunta que me haga cuando alguien se acerca a mí, eso sería tener una visión un poco cerrada de la existencia. Si alguien se acerca puede ser por un interés… pero por un interés por la persona, por la inteligencia o por el talento'.

Esta es precisamente la forma en que ella aborda sus personajes: no los selecciona por el rol en sí, ni por la trama, sino fundamentalmente por el talento del director que los concibe. Cada elección es un reflejo de su búsqueda constante de la excelencia artística y de la oportunidad de colaborar con mentes creativas que la inspiren y la desafíen





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isabelle Huppert Cine Francés Teatro Experimental Liliane Bettencourt Cine Español

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Isabelle Huppert, una fan del cine español en Madrid: “Me encanta, cada vez más. Los Domingos me robó el corazón'La actriz francesa ha estado estos días en Madrid protagonizando un monólogo en los Teatros del Canal. Además, este viernes estrena en salas españolas La mujer más rica del mundo, inspirada en la heredera del imperio L'Oréal, y ha participado en un encuentro con el público en un cine de la capital. Esto fue lo que contó.

Read more »

Isabelle Huppert: Triunfo en Madrid y nuevos proyectos cinematográficosLa aclamada actriz francesa Isabelle Huppert celebra su éxito en Madrid con la obra Bérénice y anuncia el estreno de La mujer más rica del mundo. Además, participará en el Festival de Cannes con Historias paralelas, consolidando su prolífica carrera en el cine europeo.

Read more »

Isabelle Huppert en Madrid: entre el teatro, el cine y su amor por EspañaLa actriz Isabelle Huppert estuvo en Madrid presentando su monólogo 'Bérénice' y estrenando la película 'La mujer más rica del mundo'. Además, expresó su admiración por el cine español.

Read more »

Actriz Nadia Farès en estado crítico tras accidente en piscinaLa actriz francesa Nadia Farès, conocida por su papel en 'Los ríos de sangre', se encuentra en coma tras sufrir un accidente mientras nadaba en una piscina de París. Fue rescatada y reanimada, pero su estado es crítico y la policía investiga el suceso.

Read more »

Isabelle Huppert en Madrid: De Bérénice a la heredera de L'OréalLa icónica actriz francesa Isabelle Huppert visita Madrid para presentar su monólogo Bérénice y su nueva película La mujer más rica del mundo, inspirada en el escándalo Bettencourt. Huppert comparte sus reflexiones sobre interpretar personajes reales, el cine español y su fascinación por la industria nacional.

Read more »

Isabelle Huppert en Madrid: De Bérénice a La mujer más rica del mundo, y su amor por el cine españolLa aclamada actriz Isabelle Huppert ha visitado Madrid para presentar su monólogo Bérénice y su nueva película La mujer más rica del mundo, inspirada en el caso de Liliane Bettencourt. Durante su estancia, la actriz compartió reflexiones sobre la interpretación de personajes reales, el cine español y su propia fascinación, destacando su aprecio por la producción cinematográfica nacional y mencionando títulos recientes que le han cautivado.

Read more »