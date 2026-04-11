Isabel Preysler celebra el compromiso de su sobrino: Una boda familiar en Filipinas

Emilio, hijo de Joanna Preysler, sobrina de Isabel Preysler, se casa en Filipinas. La familia se prepara para una celebración llena de alegría y afecto, fortaleciendo los lazos familiares a pesar de la distancia. Detalles de la pedida de mano, la relación entre los novios y el papel de Joanna en la sociedad filipina.

Isabel Preysler se prepara para celebrar una boda familiar. Emilio, conocido cariñosamente como Mio en la familia, hijo de Joanna Preysler , una de sus sobrinas más cercanas, está a punto de casarse. Joanna compartió la noticia con gran emoción en sus redes sociales, publicando una foto de Mio y su prometida, Katya, durante su pedida de mano en Nueva Zelanda.

La publicación transmitía la inmensa alegría y el entusiasmo de Joanna por la próxima unión, expresando su deseo de que la pareja se elija mutuamente cada día y su promesa de acompañarlos en cada paso del camino. Otros miembros de la familia, como Chábeli Iglesias, también han mostrado su felicidad al dar un “me gusta” a la publicación de Joanna, reflejando el ambiente festivo que rodea a esta celebración familiar. La madre de Mio, Joanna, compartió detalles sobre cómo se conocieron y se enamoraron Mio y Katya, resaltando la naturalidad y la conexión especial que existe entre ellos. Destacó cómo el destino los unió, a pesar de que sus vidas siempre habían estado entrelazadas, y cómo desde el primer día hubo un profundo compromiso y respeto entre ellos. El relato de Joanna revela la felicidad que siente por ver florecer este amor y el refugio seguro que encuentran el uno en el otro.\La pedida de mano, según cuenta Joanna, fue un momento mágico y cuidadosamente planeado por Mio. Tuvo lugar durante un viaje familiar a Queenstown, en un día soleado de otoño. Mio se encargó de cada detalle, desde la fecha y el anillo hasta la elección de fotógrafos, demostrando su cariño y dedicación. Un detalle significativo fue que la pedida coincidió con el cumpleaños del difunto padre de Tania, casi como una bendición silenciosa del cielo. Joanna, en su publicación, expresó su profundo amor por Katya, destacando cómo ese amor ha ido creciendo con el tiempo. Celebró la llegada de Katya a la familia, afirmando que tanto ella como su esposo han ganado una hija, y Tania y Martín han ganado un hijo. Es muy probable que la familia Preysler, incluyendo a Isabel, se traslade a Manila, Filipinas, para asistir a la boda, fortaleciendo así los lazos familiares a pesar de la distancia. Isabel y Joanna mantienen una estrecha relación, y Tamara Falcó ha visitado Filipinas en el pasado para disfrutar de tiempo con su familia materna.\Joanna Preysler, una figura destacada en el mundo del arte y una celebridad en Filipinas, es la sobrina mayor de Isabel. Hija de Enrique Preysler, hermano de Isabel, quien falleció a una edad temprana, y de la modelo Arlene Dorffi, Joanna creció en San Francisco y regresó a Filipinas durante su adolescencia. Reside en Manila y está casada con Raúl Francisco, un empresario filipino con quien tiene una familia. Joanna es conocida como la “reina de corazones filipina” y ha gestionado varias marcas relacionadas con la moda y el arte. Junto a su esposo, fundó la Provenance Art Gallery y la Othello Art, uniendo moda y arte en un concepto innovador. Además de su éxito en el mundo empresarial, Joanna es una apasionada del deporte, practicando tenis y siendo amazona. También ha incursionado en el mundo de la alimentación saludable con la tienda Sunday Morning Food Store. Joanna tiene tres hijos: Mónica, Emilio (Mio) y Diego. La noticia del compromiso de Mio refleja la importancia de los lazos familiares y la alegría de celebrar momentos especiales juntos, como la próxima boda en Filipinas





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