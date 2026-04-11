Isabel Preysler celebra el compromiso de su sobrino Mio: Un evento familiar en Filipinas

La familia Preysler se prepara para una boda en Filipinas. Emilio, hijo de Joanna Preysler, se compromete, llenando de alegría a la familia. La noticia ha emocionado a Isabel Preysler y a otros miembros del clan, destacando la fuerte relación familiar a pesar de la distancia.

Isabel Preysler se prepara para una celebración familiar muy especial. Emilio, cariñosamente conocido como Mio , el hijo de Joanna Preysler , una de sus sobrinas más queridas, ha anunciado su compromiso matrimonial. La noticia ha llenado de alegría a la familia, con Joanna compartiendo su entusiasmo en las redes sociales junto a una foto de la pedida de mano, realizada durante unas vacaciones en Nueva Zelanda.

La reina de corazones, Isabel Preysler, aún no ha hecho comentarios públicos, pero la emoción se ha extendido por el clan, con muestras de afecto y felicitaciones por parte de otros miembros como Chábeli Iglesias. \Joanna, la sobrina de Isabel, relata cómo su hijo Mio le contó sobre el inicio de su relación con Katya en diciembre de 2021. Describe la cautela inicial de Mio, quien es conocido por ser reflexivo y precavido, pero que esta vez se mostró seguro de sus sentimientos. La historia de amor de Mio y Katya ha sido celebrada por la familia, destacando el profundo compromiso y respeto mutuo que han construido a lo largo de los años. Joanna también comparte detalles sobre la pedida de mano, que tuvo lugar en un día soleado de otoño en Queenstown, planeada meticulosamente por Mio. La coincidencia con el cumpleaños del difunto padre de Katya añadió un significado especial al momento, con Joanna expresando su felicidad por la llegada de Katya a la familia. Se espera que la familia Preysler, incluyendo a Isabel y sus hijos, se traslade a Manila, Filipinas, para asistir a la boda, dada la estrecha relación que mantienen con esta parte de la familia a pesar de la distancia. \Joanna Preysler, empresaria del mundo del arte y una figura destacada en Filipinas, es hija de Enrique Preysler, hermano de Isabel, quien falleció trágicamente a temprana edad. Joanna se crió en San Francisco antes de regresar a Filipinas, donde estableció su vida y carrera. Casada con el empresario filipino Raúl Francisco, Joanna ha construido un imperio en el mundo de la moda y el arte. Fundó varias galerías de arte, incluyendo Provenance Art Gallery y Othello Art, y también incursionó en el mundo de la alimentación saludable con su tienda Sunday Morning Food Store. Joanna, conocida como la reina de corazones filipina, ha dejado una huella significativa en la sociedad filipina. Su hija Mónica es instructora de spinning y directora de marketing, mientras que su hijo Emilio (Mio) y el pequeño Diego completan la familia. La boda de Mio y Katya promete ser un evento familiar muy emotivo, que reunirá a la familia Preysler en Filipinas para celebrar el amor y la unión





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