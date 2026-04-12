Isabel Preysler celebra el compromiso de su sobrino: La familia Preysler se prepara para una boda en Filipinas

La familia Preysler se encuentra en un momento de alegría tras el anuncio del compromiso de Emilio (Mio), hijo de Joanna Preysler. La boda se celebrará en Filipinas, donde la familia de Joanna reside, y reunirá a Isabel Preysler y otros miembros de la familia. El artículo detalla la emoción de la pedida de mano, la relación entre Mio y Katya, y la exitosa trayectoria de Joanna en el mundo del arte y los negocios.

Isabel Preysler se prepara para una celebración familiar muy especial. Emilio, cariñosamente conocido como Mio dentro de la familia, el hijo de Joanna Preysler , una de sus sobrinas más queridas, ha anunciado su compromiso.

La noticia ha llenado de alegría a la familia, con Joanna expresando su felicidad y entusiasmo en las redes sociales. “Mio y Katya… los queremos muchísimo y estamos rebosantes de alegría. ¡Estamos eufóricos! Que siempre se elijan el uno al otro, cada día, en la vida que construyan juntos. Estaremos con ustedes en cada paso del camino y esperamos con ilusión el día en que digan “Sí, acepto”, escribió Joanna junto a una foto de la pedida de mano, que tuvo lugar durante unas vacaciones familiares en Nueva Zelanda.<\/p>

Aunque Isabel Preysler aún no ha hecho comentarios públicos, varios miembros de la familia, incluyendo a Chábeli Iglesias, han mostrado su apoyo y alegría. La noticia ha despertado recuerdos en Joanna, quien compartió detalles del inicio de la relación de su hijo con Katya. “Todavía recuerdo aquella noche de diciembre de 2021 como si fuera ayer. Mio llegó a casa y me dijo: ”Mamá, conocí a alguien'. Con mi actitud de madre protectora, le dije: “¡Miiiiiii, ¿por qué?! ¡Estamos en medio de una pandemia! ¡Todo es tan incierto!”. Y él, con total seguridad, me dijo: “Mamá, esta es diferente”, relató Joanna. Destacó la cautela y prudencia de su hijo, subrayando la importancia de esta relación para él.<\/p>

Joanna continuó describiendo el encuentro de su hijo con Katya y cómo su relación se desarrolló a pesar de las circunstancias. “Y entonces conocí a Katya. Inmediatamente pensé: “¡Dios mío!, ella también es perfecta para mí”. La conexión entre Katya y Mio fue instantánea, y Joanna notó el compromiso y respeto que se forjaron desde el principio. La pedida de mano fue un evento cuidadosamente planeado. “Era un soleado día de otoño durante nuestro viaje familiar a Queenstown. Como siempre, Mio lo planeó todo: la fecha, el anillo, la coartada, los fotógrafos… cada detalle pensado con su cariño característico”. Este momento especial coincidió con el cumpleaños del difunto padre de Katya, lo que añadió un toque emotivo a la celebración.<\/p>

Joanna concluyó su mensaje con palabras llenas de amor y emoción, destacando la incorporación de Katya a la familia. Es muy probable que la familia Preysler viaje a Manila, Filipinas, para la boda, donde Joanna y su familia residen actualmente. La cercanía entre Isabel Preysler y su familia en Filipinas se mantiene a pesar de la distancia, con conversaciones diarias y visitas frecuentes, como la de Tamara Falcó hace unos años.<\/p>

Joanna, una destacada empresaria en el mundo del arte, es la hija de Enrique Preysler, hermano de Isabel, y ha construido una exitosa carrera en Filipinas. Joanna, conocida por su elegancia y éxito, es una figura influyente en Manila. Ha establecido varias marcas de moda y arte, incluyendo la Provenance Art Gallery y Othello Art, combinando moda y arte en un concepto innovador. Además de sus logros profesionales, Joanna tiene una vida personal activa, con pasiones como el tenis y la equitación.<\/p>

Su compromiso con la salud y el bienestar la llevó a abrir Sunday Morning Food Store, un establecimiento que ofrecía productos orgánicos y saludables. Joanna y su esposo, Raúl Francisco, han construido una sólida familia en Filipinas, con tres hijos: Mónica, Emilio (Mio) y Diego. La noticia del compromiso de Mio ha reunido a la familia, demostrando los fuertes lazos y el amor que los unen, especialmente con la expectación de la próxima boda en Filipinas.<\/p>





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