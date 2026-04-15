Isabel Pardo de Vera defiende la gestión de Adif en el caso mascarillas y se desvincula de la adjudicación

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, testifica en el juicio del caso mascarillas, defendiendo la "impecable" gestión de la entidad en un contrato de 12,5 millones con Soluciones de Gestión, aunque se desvincula de la decisión de adjudicación.

En la sexta jornada del juicio del caso mascarillas , Isabel Pardo de Vera, quien ostentó la presidencia de Adif , ha comparecido como la primera testigo. El interrogatorio giró en gran medida en torno a la firma de un contrato por valor de 12,5 millones de euros con la empresa presuntamente implicada en la trama, Soluciones de Gestión.

Esta contratación por parte de Adif es una de las dos adjudicaciones que se encuentran bajo escrutinio en el contexto de esta causa judicial que tiene como principales acusados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Pardo de Vera ha procurado desvincularse tanto de la decisión específica de contratar mascarillas como de la elección de Soluciones de Gestión como adjudicataria. A pesar de ello, defendió con firmeza la actuación de Adif, declarando categóricamente que la operación fue impecable por parte de la entidad. Su declaración se produce en un momento en que ella misma está siendo investigada por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la contratación de Jessica Rodríguez en empresas del sector de Transportes y por posibles comisiones ilegales en adjudicaciones de obras públicas. La exsecretaria de Estado de Transportes recordó que la orden para la adquisición de mascarillas provino directamente del ministerio, y que su tramitación se llevó a cabo mediante un procedimiento de emergencia, una modalidad que agiliza los trámites en situaciones excepcionales. Asimismo, precisó que la cantidad de cinco millones de mascarillas también estaba predefinida en la orden ministerial. Al ser preguntada sobre quién firmaba la orden, indicó que lo hacía el ministro, pero confesó desconocer quiénes le asesoraban en dicho proceso. En cuanto a la decisión de adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión, Pardo de Vera reiteró su desconexión del proceso, explicando que, como en cualquier expediente, cada persona tiene sus funciones asignadas. Señaló que la responsabilidad recaía en el director ejecutivo, quien realizaba una prospección de mercado que luego presentaba al comité ejecutivo. En este sentido, detalló su participación en una reunión cuyo objetivo era verificar que la tramitación se ajustaba a la legalidad vigente y que la solución propuesta era la adecuada. En cualquier caso, enfatizó que no recibió instrucción alguna y que los resultados de la operación fueron satisfactorios para Adif. La declaración de Isabel Pardo de Vera subraya la complejidad de las adjudicaciones realizadas en el marco de la pandemia y las responsabilidades que recaen en los diferentes niveles de la administración pública. Su testimonio, aunque intenta delimitar su propia implicación directa en las decisiones clave, pone de manifiesto los procedimientos seguidos, las órdenes ministeriales que dictaban las compras y las estructuras de decisión internas de Adif. La mención de un procedimiento de emergencia para la adquisición de material sanitario, así como la cifra de mascarillas preestablecida, son aspectos que sugieren una directriz superior en la toma de estas decisiones, si bien la responsabilidad final de la adjudicación a una empresa específica parece ser delegada en órganos ejecutivos y comités. La defensa de la impecabilidad de la gestión por parte de Adif, a pesar de las investigaciones en curso y las sospechas sobre la trama, busca proteger la imagen de la entidad y, por extensión, de sus directivos. No obstante, el hecho de que ella misma esté siendo investigada añade una capa de complejidad a su testimonio, y será el desarrollo posterior del juicio el que determine el peso de sus palabras y la veracidad de sus explicaciones en el contexto global del caso mascarillas. La Audiencia Nacional continuará desgranando las responsabilidades y los flujos de dinero en este complejo entramado que involucra a figuras políticas de alto nivel y empresarios. (Habrá ampliación





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