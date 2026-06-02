La monarca que marcó una era con uno de los reinados más largos e influyentes de la historia británica. Tras su fallecimiento, pero mucho antes de ese adiós histórico, la soberana ya había protagonizado un momento inolvidable que cambió para siempre la historia de la realeza.

Isabel II deslumbró al mundo hace 73 años: el vestido histórico de su coronación escondía un poderoso mensaje imperial. Joyas históricas, bordados secretos y detalles nunca vistos, así construyó el look más icónico de una coronación para el primer gran evento televisado de la historia.

La monarca que marcó una era con uno de los reinados más largos e influyentes de la historia británica. Tras su fallecimiento, pero mucho antes de ese adiós histórico, la soberana ya había protagonizado un momento inolvidable que cambió para siempre la historia de la realeza. Se convertía en la primera retransmitida por televisión, entrando en más de 20 millones de hogares británicos y cautivando a millones de espectadores en todo el mundo.

Una cita sin precedentes en la que la monarca que lució la soberana aquel día era el rey Jorge VI. Un estilismo que se ha convertido en pieza de museo y que estaba compuesto por un vestido que presentaba manga corta, escote cuadrado con línea corazón frontal y la falda era acampanada en silueta princesa. Según contó su dama de compañía por aquel entonces, lady Pamela Hicks, esta pieza tendría su propio camarote en el barco en el que viajaban.

Durante la coronación, Isabel II cubrió sus hombros con una gran capa de terciopelo y recibió en el altar de la Abadía de Westminster de manos del arzobispo de Canterbury la Corona Imperial. Un histórico momento en el que todos gritaron 'Dios salve a la Reina'. No es la única joya destacada del día, pues la monarca llevó la Diadema de San Eduardo en el trayecto del Palacio de Buckingham a Westminster y durante la primera parte de la ceremonia.

Quizá el complemento que más desapercibido pasó durante la ceremonia fueron sus zapatos, aunque, no por ello, eran un diseño anónimo. Todo lo contrario.

Para la ocasión, eligió unas sandalias del francés Sirivannavari de Tailandia, la princesa que domina la Alta Costura, conquista París con un deslumbrante look tradicional y bolso de mimbre Charlene de Mónaco, con nuevo vestido y collar de perlas, estrena el estampado más lujoso del verano antes de su primera visita a España El solomillo de cerdo a la mostaza de Samantha Vallejo-Nágera: 'Para ti, que eres principiante y no has cocinado en tu vida' Elsa Anka y Lidia Torrent estrenan el videopodcast de ¡HOLA! hablando de estrés, sueño, nutrición, ejercicio y cómo la soledad envejece Mariló Montero, espectacular en la boda de su hija en Nueva York con un vestido que rompe una norma no escrita en moda La salud hormonal, clave en la fertilidad: una ginecóloga explica por qué el cuerpo debe estar preparado antes de buscar un embarazo Estos son los libros más vendidos de 2026 para completar tu 'reading list' con los grandes éxitos del año (hasta el momento) La reina Letizia y Charlene se citan con Felipe VI y Alberto de Mónaco en el Jardín Botánico: las imágenes y todos los detalles del histórico encuentr





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