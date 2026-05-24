Isabel Díaz Ayuso y la tauromaquia: polémica y dinero público

Se han hecho públicas las cifras del presupuesto destinado a los toros del año pasado, que se incrementó un 2,5 millones de euros en comparación con el anterior ejercicio. Además, se ha creado una línea de ayudas destinada a entidades sin ánimo de lucro.

El presupuesto destinado a los toros en la Comunidad de Madrid ha crecido en años recientes. Desde 2018, el presupuesto destinado ha aumentado y en 2025 rondó los siete millones de euros.

Una parte del presupuesto se destinará al proyecto de rehabilitación de la plaza de toros de Las Ventas. También hay iniciativas de apoyo a la tauromaquia como la creación de una línea de ayudas para entidades sin ánimo de lucro con 50.000 euros disponibles. La presidenta de la entidad, Miguel Ángel Martín Lorenzo, tiene un sueldo anual de más de 75.000 euros.

La polémica ha suscitado la oposición y una parte del sector por cómo se reparte el dinero, criticando la supuesta ‘red de posible fraude y favoritismo’ en las subvenciones taurinas. Un caso notorio es la denuncia por un presunto ‘chiringuito’ en la administración de subvenciones para la organización del Fiesta del Toro en 2023 y 2024





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isabel Díaz Ayuso Torreo Fiesta Del Toro Ayudas Taurinas Presupuesto Para Toros Plaza De Toros De Las Ventas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miguel Ángel Rodríguez, representante de Isabel Díaz Ayuso, desafía al GobiernoMiguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la líder del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insinuando que también podría ser investigado por supuestos cobros ilegales. Rodríguez ha sido protagonista de varias polémicas, incluida su próxima declaración ante la jueza por difundir datos personales de periodistas y su amenaza a la periodista Esther Palomera.

Read more »

El Supremo rechaza suspender la regularización de migrantes que pedían Ayuso y la extrema derechaLa Sala de lo Contencioso adopta esta decisión tras una vista en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Vox y otras organizaciones ultra han defendido la paralización con algunos argumentos falsos o tergiversados

Read more »

Isabel Díaz Ayuso da el pistoletazo de salida a las autonómicas de 2027 en crítica al expresidente ZapateroIsabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado al expresidente Zapatero y a Pedro Sánchez en un discurso cargado de críticas para las elecciones autonómicas de 2027. Díaz Ayuso ha acusado a Zapatero de haber unido su destino a Sánchez y ha criticado su postura en relación con la regularización de migrantes, mientras enfatiza la importancia de la lucha contra la pobreza.

Read more »

Ayuso se lanza a controlar las Nuevas Generaciones del PP con Ignacio DancausaEl hasta ahora líder de la división juvenil madrileña anuncia su candidatura para sustituir a Bea Fanjul al frente de la organización nacional con el respaldo explícito de su 'jefa' y la aprobación del secretario general, Miguel Tellado

Read more »