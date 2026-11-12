Isabel Díaz Ayuso lanza ataque personal contra Begoña Gómez en inicio de campaña del PP

La presidenta madrileña acusó a Pedro Sánchez de obsesión mediática y burló a Begoña Gómez durante el acto inaugural del PP ante huelgas docentes.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado inicio oficial a la carrera electoral con un discurso centrado en el ataque personal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El acto de lanzamiento de la campaña del Partido Popular, celebrado el 12 de noviembre de 2026, ha servido como plataforma para criticar tanto a la primera dama como a la dirección del PSOE, mientras se preparaba el enfrentamiento por las elecciones programadas para el 29 de noviembre.

Ataque a Begoña Gómez y obsesión mediática

La líder regional ha interpretado la aparición de Begoña Gómez en el mitin del Partido Socialista Obrero Español de ese mismo jueves como una prueba de los celos de la pareja presidencial. Díaz Ayuso afirmó que Pedro Sánchez, descrito como preso de sus obsesiones, habría comprado la televisión pública para observar a la lideresa madrileña de forma constante. Ante esta supuesta vigilancia, la presidente ha sugerido que la esposa del jefe del Ejecutivo la sacó al escenario de manera reactiva.

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Durante su intervención, la política popular ha utilizado un tono sarcástico para desestimar las lecciones de gestión de la primera dama. Ha calificado a Begoña Gómez como una candidata a dar clases sobre la gestión de saunas con final feliz, insinuando que ese tipo de habilidades dominan su trayectoria pública. Esta respuesta directa forma parte de la estrategia agresiva que la presidenta ha empleado durante los últimos siete años en la gestión autonómica.

Tensión con docentes en huelga

El inicio de la contienda electoral ha estado marcado por disturbios en la puerta del acto, donde un grupo de docentes en huelga reclamaba una reunión con Mercedes Zarzalejo, la consejera de Educación. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha abordado la situación con ironía, sugiriendo que si los profesores deseaban manifestarse, el acto era el momento idóneo. Ha insistido en que el partido es abierto a la expresión, pero ha instado a los manifestantes a dirigirse a otros comicios donde se sientan más cómodos, como los del gobierno de Más Madrid.

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Isabel Díaz Ayuso ha reforzado esta postura durante su cierre del evento, respondiendo a las protestas con críticas sobre el supuesto amor de los docentes por la educación. Ha declarado que la única cosa que aman es el sillón administrativo al que prometen ascender, desvirtuando así su defensa del servicio público. La presidenta ha justificado su gestión al afirmar que cuenta con experiencia suficiente para lidiar con esta situación recurrente.

Posiciones de Almeida, Rollán y Álvarez de Toledo

Otros cargos destacados del PP han contribuido a la narrativa política del acto. Pedro Rollán, presidente del Senado, ha utilizado su intervención para augurar el fin de lo que él denomina el sanchismo, consolidando una postura de ruptura ideológica con el actual ejecutivo. Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de Alberto Núñez Feijóo en la lista por Madrid, ha defendido con firmeza la actuación de la Policía Nacional.

Álvarez de Toledo ha sostenido que la fuerza policial protegió los derechos de los trabajadores de manera más efectiva que los sindicatos durante las duras cargas de la huelga general. Esta valoración de la reprimenda policial ha sido subrayada públicamente por Isabel Díaz Ayuso, alineando la estrategia institucional con las acciones represivas llevadas a cabo. Finalmente, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido contra la complacencia, pidiendo contar cada voto debido a la falta de neutralidad del árbitro electoral.

Consecuencias inmediatas y jornada electoral

El mensaje central de la campaña lanzada este 12 de noviembre de 2026 es la urgencia de la victoria política para el Partido Popular. José Luis Martínez-Almeida ha enfatizado que el PP es el único instrumento capaz de combatir la polarización social en la región. Su advertencia ha sido clara: o ganan las elecciones o el proyecto político se desploma, marcando un tono de alta tensión para los días siguientes.

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Con las urnas programadas para el 29 de noviembre, la estrategia de Díaz Ayuso combina el ataque personal contra el entorno presidencial con la defensa dura de las instituciones frente a las protestas sociales. Esta dualidad entre la ofensiva mediática y la contención del conflicto interno define el inicio de la contienda en la Comunidad de Madrid.