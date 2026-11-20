La presidenta madrileña defiende la adquisición del ático por 6,3 millones de euros. El PSOE reclama explicaciones sobre la responsabilidad en la operación pública.

Isabel Díaz Ayuso ha reconocido públicamente que la adquisición de un ático en el paseo General Martínez Campos de Madrid, en el distrito de Chamberí, constituyó un error por parte del Gobierno regional. La compraventa, realizada por la empresa pública Planifica Madrid por un valor de 6,3 millones de euros, ha generado un intenso debate político y mediático desde su conocimiento inicial.

Defensa ante la campaña de desprestigio

En una entrevista concedida a la cadena Bloomberg, la dirigente regional afirmó que el ático fue un error no por la acción realizada, sino por la forma en que fue comunicada a la opinión pública. Díaz Ayuso ha criticado que se cuestione a una mujer en la política y ha manifestado que siempre se ha intentado destruir su imagen por esa razón.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid ha descartado terminantemente que la compra estuviera relacionada con su familia o su pareja. Ha insistido en que no se está comprando ningún bien para sí misma ni para terceros, calificando las insinuaciones de falso y describiendo la situación como una campaña de desprestigio organizada para volcar la opinión pública en su contra.

Reacciones del PSOE y demandas de explicaciones

El secretario general del PSOE-M y candidato a las próximas elecciones autonómicas, Óscar López, ha cargado con fuerza contra la gestión de Ayuso. López ha asegurado que no hay excusa que valga y ha exigido respuestas claras sobre quién dio la orden, los motivos de la adquisición y el destino de los casi 7 millones de euros que han pagado todos los madrileños.

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Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M ha advertido que lo que ha cometido la presidenta podría constituir un delito y no solo un error administrativo. Sánchez Acera ha reclamado explicaciones sobre la autoría de la orden y ha recordado que el caso está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas y denunciado en un juzgado.

El ático y la reconstrucción de la Sierra Oeste

La situación comenzó a desdramatizarse cuando la dirección de la entidad pública decidió poner el inmueble a la venta. La medida se justificó con el objetivo de ayudar en la reconstrucción de la Sierra Oeste, una zona afectada previamente por desastres naturales. Esta decisión marca un cambio de estrategia tras meses de controversia.

Durante el verano, Ayuso había enmarcado la adquisición dentro de la reforma integral de la Real Casa de Correos. Sin embargo, en septiembre la presidenta reconoció su responsabilidad indirecta al no haber dado órdenes directas para comprar la vivienda, calificando la necesidad de gestionar inmuebles como una responsabilidad que no le corresponde directamente.