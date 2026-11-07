Isabel Díaz Ayuso: Elecciones 29-N entre reinicio con Feijóo o corrupción de Sánchez

La presidenta madrileña alerta del 29-N como choice entre Alberto Núñez Feijóo o la corrupción. Critica la mafia sindical y asegura que Sánchez acabará ante un juez.

Isabel Díaz Ayuso posiciona las elecciones del 29-N como un momento decisivo para España, planteando la disyuntiva de otorgar una oportunidad a Alberto Núñez Feijóo para reiniciar el país o persistir en lo que describe como la corrupción del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro su intención de defender su gestión y atacar frontalmente al Gobierno central durante esta campaña electoral.

Ayuso acusa a la mafia sindical de secuestro

Isabel Díaz Ayuso afirma que los sindicatos han secuestrado los servicios públicos y las aulas de los estudiantes en Madrid con fines exclusivamente electorales en favor del presidente del Gobierno. Esta acusación forma parte de su estrategia para caracterizar la actividad gubernamental como una maniobra política desmedida que beneficia al partido socialista.

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Prioridad estratégica en la ciudad de Ceuta

La gestión de la ciudad autónoma de Ceuta se ha consolidado como una prioridad absoluta en el discurso de la presidenta madrileña durante este ciclo electoral. Isabel Díaz Ayuso confirma que visitará nuevamente la ciudad durante la campaña y cuestiona abiertamente las relaciones diplomáticas y territoriales que mantiene el PSOE con Marruecos.

Debilidad del Gobierno ante las ambiciones marroquíes

Ayuso denuncia el abandono institucional de Ceuta frente a las crecientes ambiciones territoriales de Marruecos y asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está actuando con la firmeza necesaria. La Presidenta cuestiona qué le debe realmente el partido gobernante a las autoridades de Rabat para justificar la pasividad que observa en la defensa de los intereses nacionales.

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Defensa de la legalidad y críticas al control migratorio

La jefa del Ejecutivo regional defiende la total legalidad en la adquisición del inmueble que genera controversia pública y critica severamente la falta de rigor en la administración del Estado. Isabel Díaz Ayuso señala déficits estructurales en el control de la inmigración irregular y en la gestión del voto por correo como fallos graves de la actual administración central.

Ayuso anticipa juicio y condena a Sánchez

Isabel Díaz Ayuso sostiene que Pedro Sánchez acabará finalmente ante un juez a raíz de los múltiples casos de corrupción vinculados a su entorno político. La presidenta madrileña compara su propia estabilidad presupuestaria y gobierno limpio con la situación de condenas y escándalos que afectan al Gobierno de España.