Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado al expresidente Zapatero y a Pedro Sánchez en un discurso cargado de críticas para las elecciones autonómicas de 2027. Díaz Ayuso ha acusado a Zapatero de haber unido su destino a Sánchez y ha criticado su postura en relación con la regularización de migrantes, mientras enfatiza la importancia de la lucha contra la pobreza.

La presidenta de la Comunidad del Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha sido la keynote speaker en un acto político del PP en el parque de Berlín este 22 de mayo.

En un discurso cargado de críticas al expresidente Zapatero y de la posible conexión a nivel político con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo de salida oficial a la carrera a las autonómicas de 2027.

"Es mejor morir en la lucha que vivir como un cobarde," ha dicho en alusión a la victoria en el referéndum de independencia de Cataluña. Díaz Ayuso ha destacado la importancia de los votos de las personas que desean seguir siendo pobres en las elecciones, y ha señalado que Sánchez ha unido su destino a Zapatero, quien pasó la cartera ministerial de Ábalos a Zapatero.

Además, Díaz Ayuso ha acusado a Zapatero de haber blanqueado a EH Bildu, y ha criticado su postura en relación a la regularización de migrantes, enfocándose en la necesidad de mantener una orden y leyes mientras se mantiene una vida digna y en la lucha contra la pobreza. Su discurso estuvo cargado de críticas a Cataluña, acusándole de faltar ley y orden y de protagonizar luchas y pugnas identitarias, y a la izquierda en general por importar la pobreza y las personas que desean seguir siendo pobres.

En resumen, su discurso ha sido una advertencia sobre el carácter antagónico del aspirante a las elecciones autonómicas de 2027, Díaz Ayuso, y un llamado a los votantes del PP a sostenerse en la lucha y a defender los intereses de la Comunidad de Madrid





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