La presidenta madrileña criticó el 17 de noviembre de 2026 la propuesta del PSOE de registrar uniones de amistad, calificándola de contraria a la naturaleza y al rigor científico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encabezó un mitin político en la localidad de Illescas el martes 17 de noviembre de 2026, donde dirigió duros ataques contra el Gobierno central. Durante su intervención, la dirigente regional criticó frontalmente la gestión estatal y su postura frente a los cambios legislativos propuestos, utilizando un tono de confrontación directa.

Criticó la legalización de uniones ajenas a la naturaleza

Isabel Díaz Ayuso argumentó que el Ejecutivo nacional "fabrica sexos cada día" y promueve una visión donde "cualquier unión es familia". La mandataria sostuvo que esta línea política va "contra la propia naturaleza" y desafiaba el rigor jurídico y científico, según declaró durante su discurso ante los asistentes.

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La líder popular enfatizó su rechazo a la normalización legal de estructuras sociales que considera no tradicionales. Declaró que, mientras se legaliza cualquier otro tipo de vínculo o práctica, la institución familiar se mantiene como el único espacio que ellos se niegan a alterar mediante modificaciones legislativas.

El objetivo de la propuesta del partido socialista

Estas declaraciones parecen referirse directamente a la iniciativa del PSOE, el partido de gobierno, para introducir la figura jurídica de la "unión de amistad" en el código civil español. Esta propuesta busca ofrecer "amparo legal" a situaciones donde personas unidas por un fuerte vínculo de amistad o compañerismo deciden asumir un compromiso mutuo de cuidados.

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El objetivo de esta medida es reconocer jurídicamente las relaciones de apoyo entre individuos que no tienen lazos familiares ni de pareja, facilitando la protección de su vínculo. Esta figura ya cuenta con reconocimiento en el código civil de comunidades como Navarra y Cataluña, donde se ha implementado previamente.

Conmemoración del evento con Paco Núñez en Illescas

El mitin en Illescas contó con la presencia de Paco Núñez, quien es el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ambos líderes compartieron el escenario para reforzar su narrativa política común y destacar la alineación entre las administraciones regionales conservadoras y la oposición al Gobierno central.

La elección de Illescas como lugar de este acto estratégico permitió a Ayuso y a Núñez demostrar su unidad frente a los cambios legislativos que buscan expandir los derechos y reconocimiento jurídico a nuevas formas de convivencia y asociatividad.