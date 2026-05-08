Isabel Díaz Ayuso abandona anticipadamente su viaje a México para presenciar antes de tiempo la gala de los premios Platino

Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid, abandonará su viaje a México para presenciar antes de tiempo la gala de los premios Platino. El gobierno autonómico acusó al Gobierno de Claudia Sheinbaum de 'boicotear' la gala y amenazar a los organizadores del premio con cerrar el complejo si acudía la presidenta autonómica.

Isabel Díaz Ayuso dejará de manera anticipada España para presenciar antes de tiempo la gala de los premios Platino en México. Al GOVERN DEL AUTONOMO de Madrid, en una declaración este viernes por la tarde, se le atribuye al Gobierno autonómico a la líder Claudia Sheinbaum de 'deshabilitar' el evento, a los que estaba previsto que fuese la líder autonómica este fin de semana.

Después de la combinación institucional de la última semana entre Ayuso y Sheinbaum en los últimos días, con acusaciones cruzadas después de que la primera asistiera a un homenaje a Hernán Cortés en la capital mexicana, la polémica en los últimos días no ha hecho más que crecer.

Estos últimos días, la presidenta madrileña canceló su plan de actos institucionales para asistir a la gala de los premios Platino del Cine en Riviera Maya, un lugar que la Comunidad niega: 'Es falso' que la agenda 'estuviera vacía': 'Durante el fin de semana estaba previsto la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje', aseguran. Además, el Gobierno Español acusa que Sheinbaum ha 'asertado a los organizadores' de los premios con 'cerrar el complejo donde se celebran' si acudía la presidenta autonómica 'tanto al evento como al recinto'.

'Un hecho sin precedentes', critican. Según indican, el Gobierno mexicano 'ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña', por lo que ha 'expulsado a Isabel Díaz Ayuso' del país.

En sus declaraciones públicas, Sheinbaum se ha referido públicamente a Ayuso para criticarla por acudir al país a realizar un homenaje a Hernán Cortés, pero especialmente para centrarse en quienes la han invitado y en la derecha mexicana, con los que ha acusado de utilizar la imagen de Ayuso para buscar 'legitimidad' interna. Sin embargo, hace solo dos días, en su conferencia de prensa diaria, la presidenta mexicana aseguró que 'no hay problema' con que la líder del PP madrileño se expresara con libertad y rechazó la idea de que su presencia pudieran minar las relaciones diplomáticas con España.

En dicho comunicado también dicen que la presidenta de México ha 'ficha' de varios eventos de Ayuso, así como que la ha 'golpear'.

'Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de 'left' mexicana obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid', dicen





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