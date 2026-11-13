Isabel Ayuso y Lucía Fernández alertan contra el comunismo y la corrupción del PSOE en el mitin del 29N

Las candidatas del Partido Popular madrileño Isabel Ayuso y Lucía Fernández advierten sobre el riesgo del comunismo y denuncian la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La presidenta de los populares madrileños, Isabel Ayuso, y la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, lanzaron un llamado urgente a la conciencia ciudadana durante un mitin clave previas a las elecciones del 29 de noviembre. Ambas candidatas del Partido Popular madrileño por Madrid al Congreso de los Diputados calificaron el proceso electoral como un momento vital para el futuro de la región y del país. Ayuso, quien ocupa el número 14 de la lista, y Fernández, en el puesto 16, subrayaron que el destino de Madrid se juega en estas urnas y que no perder es indispensable para evitar un retorno imposible de la situación actual.

Ayuso critica el clasismo y el comunismo moderno

Isabel Ayuso centró su intervención en defender a las personas de bien que habitan la región, distinguiéndolas claramente de lo que denominó jetas y el comunismo más rosa. La candidata advirtió contra un clasismo que considera destructor de las sociedades, afirmando que Madrid destaca precisamente por ofrecer espacio para quienes trabajan y no para vagos. Ayuso explicó que este tipo de poder busca controlar a la población mediante la tensión social y la división entre grupos, como mujeres, no creyentes y homosexuales, para perpetuarse en las instituciones.

Also read Isabel Díaz Ayuso lanza ataque personal contra Begoña Gómez en inicio de campaña del PP

La líder popular describió al comunismo como una fuerza que ha evolucionado hacia formas más modernas, utilizando plataformas y actores en lugar de la fuerza bruta tradicional. Comparó la situación actual con el socialismo bolivariano y el comunismo que han afectado a países como Venezuela o Cuba, advirtiendo que se cuentan los días para no seguir ese mismo camino. Ayuso instó al electorado a no dejarse engañar por estas nuevas formas de dictadura que se filtran gradualmente sin ir de frente a los ciudadanos.

Lucía Fernández ataca al Gobierno de Pedro Sánchez

Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes y candidata por el PP, dedicó su discurso a criticar frontalmente al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Fernández denunció que desde el 29 de noviembre se acabaría con los comisarios políticos, mencionando específicamente al dimitido exdelegado del Gobierno Francisco Martín como ejemplo de esta práctica. La edil acusó al Gobierno central de convertir lugares simbólicos como la Puerta del Sol en escenarios de confrontación política innecesaria.

Advertisement

La candidata popular lanzó un ataque directo contra la gestión económica y social del Gobierno de España, calificando al sanchismo de cloacas donde abundan las joyas en cajas fuertes y el uso de dinero público para favores. Fernández acusó a Sánchez de colocar a novias, amantes y amigos sin formación en empresas públicas a costa de un expolio financiero. Además, señaló la falta de credibilidad entre la ciudadanía común frente a estas prácticas de enchufismo que, según su análisis, han dañado la imagen del gobierno central.

Denuncias sobre gestión y crisis fronteriza

Además de las acusaciones de corrupción, Lucía Fernández criticó duramente la gestión de la crisis migratoria y la respuesta a las emergencias nacionales. La alcaldesa se refirió a las vacaciones de 25 días de Pedro Sánchez mientras las fronteras del país son invadidas, abandonando ciudades autónomas como Ceuta a su suerte. También mencionó el gran apagón reciente como una muestra más de la falta de planificación y seriedad en la administración pública, contrastándola con la frivolidad que percibe en el liderazgo socialista.

Fernández enumeró una larga lista de problemas que atribuye al gobierno actual, incluyendo la entrega de poderes a independentistas, condenas judiciales, indultos y amnistías. Consideró que estas acciones representan un secuestro de España que beneficia a intereses particulares en lugar del bien común. La intervención de la alcaldesa buscaba demostrar que el actual presidente es el peor de la historia del país debido a su incapacidad para gestionar los problemas estructurales y de seguridad.

Convocatoria a la acción y al orden

Isabel Ayuso cerró el evento con un llamado a la valentía cívica, pidiendo a los votantes que no tengan miedo al miedo, ya que eso es lo que pretenden sus adversarios políticos. Ayuso resaltó que las ganas de ganar son lo más liberal que existe porque brotan del interior de cada persona. La presidenta del PP en Madrid enfatizó que no se busca frivolidad, como grabar vídeos de TikTok, sino una gestión seria y responsable en tiempos complicados.

Advertisement

La candidata finalizó su discurso con un fuerte grito de unidad, saludando a Madrid y a España como símbolos de resistencia y identidad. El mitin sirvió para consolidar una narrativa de defensa contra lo que consideran una deriva hacia el autoritarismo moderno y la corrupción sistémica. Con el 29 de noviembre cada vez más cerca, las voces del Partido Popular madrileño se intensifican para movilizar a un electorado que consideran desprevenido ante los cambios propuestos por sus rivales.