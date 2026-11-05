Isabel Allende gana el Planeta con 'La hora antes del alba'

La escritora chilena Isabel Allende conquista el Premio Planeta 2024 con su nueva novela. El libro llega a las librerías españolas el 4 de noviembre como una secuela espiritual de su obra maestra.

La autora chilena Isabel Allende ha sido proclamada ganadora del séptimo decimoquinto Premio Planeta, un hito editorial que consolida su estatus como una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en español. La noticia oficial confirma que la novelista obtiene este prestigioso galardón por su obra titulada La hora antes del alba, una narrativa que se presenta como una continuación espiritual y temática de su aclamado bestseller La casa de los espíritus.

Detalles del lanzamiento y fecha de publicación

El libro ya está disponible para su adquisición en los puntos de venta físicos y digitales de España, con una fecha de salida comercial fijada específicamente para el 4 de noviembre. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para la escritora, quien había mantenido un silencio mediático relativo tras su exitosa gira promocional por países vecinos. La presencia de la obra en las librerías nacionales coincide con el momento exacto en que se oficializa el reconocimiento económico y simbólico otorgado por el jurado del certamen.

Also read Isabel Allende y Sergio Hernández 'bautizan' sus Planetas: 'Separados por un océano y hemos escrito de lo mismo: amor y dictadura'

Mecanismo de creación y origen de la trama

La gestación de esta historia tuvo lugar durante un trayecto marítimo específico entre Montevideo y Buenos Aires, donde la semilla narrativa comenzó a germinar tras años de acumulación de ideas. Isabel Allende explica que la motivación principal surgió de la intensa respuesta recibida por parte de sus lectores, quienes expresaron su deseo de conocer el destino posterior de Alba, la nieta de Esteban Trueba y Clara del Valle. En la obra original, esta personaje quedó sola, perseguida y asustada en un país sumido en una dictadura, lo que generó una necesidad narrativa insatisfecha.

La autora describe su proceso creativo como un acto visceral, afirmando que siempre escribe desde la barriga, donde guarda las semillas de sus historias. Estas semillas suelen germinar cuando el tema está presente en el aire colectivo, y en este caso, la sensación de democracias amenazadas alrededor del mundo actuó como el pistoletazo de salida. La conexión emocional con la realidad actual permitió que la trama cobrara vida propia, transformando preocupaciones globales en una ficción detallada y profunda.

Advertisement

Posiciones de la autora y cambio editorial

Un aspecto relevante de este anuncio es el contexto de la relación contractual de Isabel Allende con el mercado editorial. La ganadora del premio llega a las librerías españolas bajo el sello de una editorial que compite directamente con Penguin Random House, con la cual había establecido lazos editoriales muy sólidos durante varias décadas. Esta transición no implica un rompimiento hostil, sino una reconfiguración estratégica que refleja la libertad artística de la escritora.

Allende ha declarado públicamente que mantiene una espléndida relación con la editorial anterior, a quien considera que la trató como a una realeza. Sin embargo, expresa gran ilusión por esta nueva etapa profesional, aclarando que mirar al futuro no excluye el agradecimiento hacia el pasado. Esta postura demuestra una madurez institucional que permite navegar entre competidores sin renegar de la trayectoria acumulada, asegurando que la calidad del trabajo literario sea el único foco de atención.

Impacto real y consecuencias sociales en la obra

La novela explora temas urgentes como la represión indiscriminada y el miedo sistémico, utilizando como telón de fondo la persecución sufrida por la protagonista Alba. Ella enfrenta vejaciones inimaginables y acoso constante por parte de Esteban García, uno de los hijos ilegítimos del patriarca de la familia durante sus tiempos en la hacienda Las Tres Marías. A través de estos conflictos, la obra retrata cómo la delación puede surgir de rencores triviales, como la molestia ante el ladrido de un perro vecino, escalando hasta desapariciones forzadas.

A pesar de la oscuridad de los temas tratados, la autora define la narrativa como una historia de amor y solidaridad, manteniendo un tono optimista a pesar de las circunstancias adversas. Isabel Allende sostiene firmemente que, aunque históricamente pasemos por crisis sociales que estallan en violencia, a nivel individual no se puede vivir con odio y rencor. Su familia ha sido fuente de inspiración durante cuarenta y cinco años, proporcionando material tan rico que no requiere invención, solo reinterpretación artística.