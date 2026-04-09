Irregularidades en la investigación del accidente de Adamuz: Falta de cualificación y deficiencias en las inspecciones

La Guardia Civil detecta falta de titulación y experiencia en personal clave de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, revelando modificaciones en informes y deficiencias en las inspecciones.

La Guardia Civil ha destapado irregularidades significativas en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz , centrando la atención en la falta de cualificación del personal involucrado en la revisión de la soldadura y en la auscultación de la vía.

Según un informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso ABC, la persona que supervisó el informe de la soldadura rota carecía de la titulación específica requerida, desempeñando en realidad funciones de vigilancia en las obras del tramo. Esta situación, considerada anómala, se suma a la detección de que los empleados encargados de las tareas de auscultación de la vía no contaban con la experiencia mínima exigida por la normativa. La investigación, que se centra en la rotura de la soldadura o del carril como causa principal del siniestro, busca ahora esclarecer qué elemento falló primero, con la colaboración de peritos independientes designados por la magistrada que instruye la causa en Montoro, Cristina Pastor Recover. \El análisis de la documentación ha revelado modificaciones en los informes de soldadura, con anotaciones que presentan inconsistencias y enmiendas realizadas in situ, según detalla el informe de la Guardia Civil. Un ejemplo destacado es la modificación de la anotación de la soldadura correspondiente al punto kilométrico 318+681, donde se cambió la especificación del material utilizado. Los agentes del Instituto Armado señalan que Ismael M.B., personal contratado por AYESA, no era técnico inspector de soldaduras, sino responsable de la vigilancia de trabajos, lo que genera interrogantes sobre la correcta supervisión de las labores. Además, se han puesto de manifiesto deficiencias en las labores de auscultación de la vía, incluyendo un defecto de aceleración vertical detectado en noviembre de 2025 en el punto kilométrico 318+680, que superaba los límites permitidos y que no fue corregido por Adif. La Guardia Civil destaca que se está recabando información sobre las labores de mantenimiento realizadas, ya que el defecto detectado superaba los parámetros de normalidad. \La investigación también se centra en la verificación de los resultados obtenidos por la auscultación ultrasónica, para lo cual se solicitaron los datos a Redalsa, que alegó problemas para proporcionar los registros digitales. La normativa exige que los equipos de auscultación de soldaduras cuenten con dos técnicos con al menos dos años de experiencia en análisis de material de vía. Los agentes han requerido la acreditación de estos trabajadores, revelando que uno de ellos obtuvo el certificado en julio de 2024 y el otro en noviembre de 2023, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia. La Guardia Civil continúa investigando para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, ante la detección de múltiples irregularidades en los procedimientos y en la cualificación del personal involucrado





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