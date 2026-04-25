Irlanda del Norte: El Reino de Mourne, un escenario mágico para el cine y la inspiración de Narnia

Las montañas Mourne en Irlanda del Norte, un geoparque mundial de la UNESCO, han servido como telón de fondo para numerosas producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo 'Game of Thrones' y 'Narnia'. Su paisaje único, moldeado por la actividad volcánica y las glaciaciones, inspiró al autor C.S. Lewis para crear el mundo de Narnia.

Los densos bosques, los ríos serpenteantes y los picos de granito de las montañas Mourne de Irlanda del Norte han vivido muchas vidas y asumido muchos nombres.

Son Westeros en “Game of Thrones”. Son “Krypton” en la precuela de Superman. También son Transilvania en “Dracula Untold”, Sherwood en la próxima “The Death of Robin Hood” y los Reinos Olvidados en “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”. Como parte del geoparque mundial Mourne Gullion Strangford, esta región montañosa en el noreste de Irlanda obtuvo el reconocimiento de la Unesco en 2023, pero llegan relativamente pocos visitantes internacionales para explorarla.

Sin embargo, el líricamente llamado Reino de Mourne —nunca fue un estado soberano— ha estado inspirando la imaginación a nivel mundial durante más de 75 años. Este paisaje bañado por el mar, de 570 kilómetros cuadrados, fue la inspiración en la vida real para “The Chronicles of Narnia”, las perdurables novelas de los años 50 del escritor nacido en Belfast C. S. Lewis que pronto serán revividas una vez más.

Tendrán su cuarta adaptación cinematográfica en “Narnia: The Magician’s Nephew”, de la directora de “Barbie”, Greta Gerwig, a finales de este año. Pequeño y compacto Mientras la “Narnia” de Gerwig se está filmando en Inglaterra, Irlanda del Norte tiene una floreciente industria cinematográfica local.

Se estima que la producción de las temporadas 1 y 2 de la nueva precuela de “Game of Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, ha devuelto por sí sola más de US$ 80 millones a la economía.

“Somos un país pequeño y muy compacto. De hecho, efectivamente tenemos el tamaño del gran Los Ángeles, pero con alrededor del 10 % de la población”, dice Andrew Reid, director de contenidos de Northern Ireland Screen. Solo 1,9 millones de personas viven en Irlanda del Norte, pero en cualquier momento habrá 1.200 personas trabajando arduamente en proyectos de ficción de acción real.

Gracias a una buena infraestructura vial, los equipos pueden dirigirse en cualquier dirección desde una base de producción en Belfast y acceder rápidamente a una amplia gama de paisajes diversos, al igual que los fans y turistas que llegan a la región tras su estela.

“Puedes estar en una playa por la mañana” y de vuelta en Belfast por la tarde, dice Reid, o “en una montaña un día” y luego en un río, lago o en un bosque al siguiente. Suaves colinas y onduladas tierras de cultivo La costa al norte de Belfast, con sus vistas azotadas por el viento que recuerdan a las Tierras Altas de Escocia, tiene algunos de los paisajes más dramáticos de Irlanda, incluida la mundialmente famosa Calzada del Gigante.

A una hora al sur de Belfast, el geoparque mundial Mourne Gullion Strangford es un paisaje más suave, con colinas onduladas y valles sombríos en los que es fácil que la mente evoque criaturas mágicas.

“He visto paisajes, en particular en las montañas Mourne y hacia el sur, que bajo una luz determinada me hicieron sentir que en cualquier momento un gigante podría alzar la cabeza por encima de la siguiente cresta”, escribió C. S. Lewis en su ensayo “On Stories”. Fue más específico en una carta a su hermano Warren, escribiendo: “Esa parte de Rostrevor que domina Carlingford Lough es mi idea de Narnia”.

Los chicos Lewis pasaban las vacaciones de la infancia en Rostrevor, un pueblo ordenado y alegremente pintado, ahora salpicado de murales literarios, cerca de la frontera norirlandesa. Al norte se alzan las montañas, densamente arboladas con imponentes píceas de Sitka, uno de los árboles más altos del mundo, y a sus pies yacen las aguas quietas del querido lough de Lewis, un fiordo glaciar que se abre al mar de Irlanda.

Lanzado por un gigante Lewis no fue el primero en soñar con gigantes aquí. Desde el pueblo, puedes pasear junto al Fairy Glen (supuestamente el lugar donde habitan los “duendes”) y subir por la ladera de la montaña para descubrir vistas espectaculares y una peculiar roca de 50 toneladas encaramada inesperadamente a casi 305 metros sobre el nivel del mar.

La explicación científica es que Cloughmore (del irlandés “piedra grande”) es un bloque errático glaciar, que se cree que se originó en Escocia y fue depositado aquí por el hielo en retirada al final de la última Edad de Hielo. La versión mítica es que fue arrojada aquí desde el otro lado del lago por Finn McCool, el legendario titán al que también se le atribuye la construcción de la Calzada del Gigante, a unos 160 kilómetros al norte.

Los Mournes se formaron por actividad volcánica hace más de 50 millones de años, en cambios tectónicos relacionados con los que formaron antes las columnas de basalto de la Calzada. Luego fueron esculpidos por sucesivas edades de hielo, lo que significa que las montañas —apropiadamente para un lugar de rodaje de “Game of Thrones”— son una auténtica “tierra de fuego y hielo”





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