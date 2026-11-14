Irene Montero: Podemos es la izquierda útil para redistribuir la riqueza

La candidata de Podemos, Irene Montero, cuestiona los sondeos y defiende su partido como la fuerza clave para la redistribución de la riqueza en las próximas elecciones generales.

Irene Montero inicia su campaña electoral para las generales con un discurso enfocado en reivindicar a Podemos como la izquierda indispensable para lograr cambios estructurales en España. La dirigente morada, quien se presenta por segunda vez consecutiva como candidata tras las europeas de 2024, enfrenta el reto de invertir tendencias en encuestas que proyectan resultados muy ajustados para la izquierda. Montero ha sido entrevistada en la redacción de elDiario.es en Madrid, apenas unas horas antes del inicio oficial de la contienda, para exponer su visión sobre el momento político actual.

Podemos como la izquierda útil para la ciudadanía

La candidata de Podemos argumenta que su formación es la única capaz de ejecutar realmente las medidas de redistribución de la riqueza incluidas en su programa electoral. Montero cuestiona directamente el legado de sus socios potenciales en el gobierno, preguntándose para qué han servido 121 escaños del PSOE o 27 de Sumar, así como los cuatro escaños históricos de Podemos. Durante la conversación, ironizó sobre la supuesta izquierda radical, señalando que si se buscan escrituras de medidas radicales, vale hasta el PSOE, al considerar que su partido es el verdaderamente útil para la movilización ciudadana y los derechos sociales.

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Violencia policial y exigencia de cese ministerial

Montero denuncias graves incidentes ocurridos durante la jornada de huelga general del miércoles pasado, calificando las acciones de las fuerzas de orden público como una brutalidad policial que no puede quedar impune. La dirigente afirmó ser testigo de porrazos indiscriminados contra piquetes y manifestantes desde primera hora de la madrugada, prácticas que considera una orden explícita dada desde el Ministerio del Interior. Entre las irregularidades observadas destacan identificaciones masivas sin motivo, el uso de gas pimienta y lesiones graves como costillas rotas o cabezas abiertas.

La candidata exige el cese inmediato de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, argumentando que si él no puede impedir estas violaciones de derechos, no tiene razón de ser en el cargo. Montero contrasta esta violencia con la impunidad que, a su juicio, disfrutan los grandes estafadores económicos, a los que nunca se ve enfrentando la fuerza policial del Estado. Señala que la brutalidad no es solo obra de agentes individuales, sino de mandos que la permiten y de una estructura que protege a los de arriba mientras las familias sufren el encarecimiento de la vida.

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Ruptura entre las movilizaciones sociales y la política institucional

La precampaña electoral ha estado marcada por una serie de eventos convulsivos, desde el desahucio de Maricarmen hasta el accidente ferroviario de Urda y la posterior huelga general. Montero sostiene que existe una ruptura clara entre lo que exige la calle y la dinámica institucional, que se limita a poner parches o defender al 1%. La dirigente asegura que la gente está volviendo a tomar conciencia de las herramientas de lucha necesarias para conquistar derechos, lo cual considera el valor más preciado de una democracia.

A pesar de que las encuestas proyectan casi unánimemente una mayoría del PP y Vox, Montero mantiene una actitud de esperanza. Critica que la derecha ha mandado en España durante mucho tiempo, incluso sin gobernar, mediante una ofensiva contra el Poder Judicial, el mediático y el empresarial. Afirma que la derecha ya gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, por lo que su objetivo es recuperar la iniciativa política a través de la movilización masiva y la recuperación de la conciencia colectiva frente a la desigualdad.