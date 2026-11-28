La secretaria política del Partido Popular, Irene Montero, cierra campaña en Sevilla y se prepara para la jornada electoral del 29 de noviembre con descanso familiar y participación ciudadana.

Irene Montero, secretaria política del Partido Popular, ha confirmado que no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos durante su estancia en Ceuta. Las fuentes populares han indicado que este desplazamiento marca su sexta visita a la ciudad desde finales de junio. El viaje se enmarca en el respaldo explícito de la directiva al pueblo ceutí en un momento electoral clave.

Cierre de campaña en Sevilla

La política llegará a esta fase de descanso tras cerrar este viernes la campaña electoral en Sevilla. En dicho acto, pidió a los votantes de izquierdas que apoyen al Partido Popular para cambiar España. El evento se prolongó durante más de dos horas en la Nave de Villaverde, en Madrid, donde también advirtió sobre los retos futuros.

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Impacto económico y militar

Montero vinculó sus pronósticos al encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el aumento del gasto militar. Durante el cierre, llamó a mantener la movilización social después de las elecciones. Proclamó que, pase lo que pase, el día 30 debe haber millones de personas en las calles defendiendo sus intereses.

Descanso familiar y agenda electoral

La secretaria política pasará el resto del día en familia y en su domicilio, según han explicado fuentes del partido. Montero dedicará estas horas a reponer fuerzas después de dos semanas de campaña electoral. Su agenda para la jornada de reflexión combina la salida al aire libre con el descanso en casa, incluyendo un paseo por el campo junto a su perra Rumba.

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Proyección de voto y recuento

El domingo tiene previsto votar hacia las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria. Después regresará a Madrid para seguir el recuento y pasar la noche electoral junto a los dirigentes y al equipo de su candidatura en el Espacio Larra. Esto ocurre en el contexto de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

Contexto político nacional

Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, cierra la campaña en Valencia aspirando al mejor resultado histórico. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confía en gobernar y evitar repetir el escenario de 2023. Estas maniobras definen la lucha política hasta la jornada de reflexión del 29 de noviembre.