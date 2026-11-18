Irene Montero aguarda la resolución de la Junta Electoral Central sobre su participación en el debate del 26 de noviembre entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha confirmado que aún permanece a la espera de una respuesta oficial de la Junta Electoral Central respecto a su habilitación para intervenir en el gran debate electoral programado para el jueves 26 de noviembre. Este encuentro televisado, que marcará el momento cumbre de la campaña para las elecciones generales del 29N, enfrentará directamente al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La incertidumbre sobre la participación de Podemos

Montero ha subrayado que la formación que lidera se posiciona claramente como la tercera opción política del país, ofreciendo una alternativa frente a los dos grandes bloques que considera se están consolidando. Por un lado, identifica una coalición formada por el Partido Popular y Vox, mientras que por el otro vislumbra una alianza entre el PSOE y el Frente Amplio. Esta distinción es fundamental para entender su insistencia en la inclusión de Podemos en el escenario mediático principal.

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En declaraciones realizadas este miércoles en Madrid, la líder de Podemos ha reiterado su preocupación por la posibilidad de que el debate excluya a su partido. Ha argumentado que limitar la participación exclusivamente a PP, Vox, PSOE y Frente Amplio constituiría una distorsión de la realidad política, ya que solo estaría reflejando dos de las tres grandes fuerzas que compiten en estos comicios. Para la candidata, esta exclusión sería un error democrático que debería ser corregido.

Posicionamiento frente a la alianza republicana y antifascista

Montero ha detallado que su propuesta política se basa en una alianza republicana y antifascista, estrechamente articulada con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña. Desde esta perspectiva, la formación indica que las soluciones superficiales son insuficientes para abordar la crisis social vigente. Ha criticado abiertamente al gobierno actual por considerar que sus medidas se limitan a pequeños parches, especialmente en el delicado sector de la vivienda.

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La candidata ha enfatizado que, en lugar de reformas menores, es necesario tomar medidas drásticas como la reducción efectiva de los precios de los alquileres y la disminución del costo de los alimentos básicos. Además, ha condenado el aumento del gasto militar, señalando que el dinero público debería destinarse al bienestar social en lugar de a la compra de armas. Esta postura busca contrastar con la narrativa del gobierno, que asegura que todo funciona de manera adecuada.

Crítica a la invisibilización de las movilizaciones sociales

Montero ha advertido que excluir a Podemos de los grandes debates televisivos tiene como objetivo principal invisibilizar las demandas reales que surgen de la ciudadanía. Ha mencionado expresamente las huelgas generales, las movilizaciones masivas y el descontento callejero como indicadores de un malestar profundo que los partidos tradicionales pretenden silenciar. La inclusión de Podemos en el debate se presenta como la única vía para dar voz a estos movimientos sociales.

La candidata también ha defendido un modelo de familia inclusivo que reconozca los mismos derechos a todos los tipos de unidades domésticas existentes en la sociedad actual. Ha listado específicamente las familias monomarentales, las parejas LGTBI, las uniones no matrimoniales, las relaciones no monógamas y las llamadas familias elegidas compuestas por amigos o vecinos. Esta definición ampliada del concepto de familia contrasta con el modelo heteropatriarcal tradicional que, según Montero, defienden sus oponentes.

Declaraciones de Ione Belarra y el contexto político

En un tono similar, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha atacado desde el Congreso al PSOE por recoger en su programa electoral medidas que nunca ha llevado a la práctica cuando ha tenido la oportunidad de gobernar. Esta crítica refuerza la narrativa de su formación sobre la hipocresía política de los partidos que actualmente ostentan el poder. Belarra ha señalado que la inacción del gobierno anterior y presente ha agravado los problemas estructurales del país.

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La situación mantiene una tensión institucional mientras la Junta Electoral Central evalúa los recursos presentados por las distintas formaciones. La decisión final determinará si el panorama mediático de las elecciones del 29N refleja fielmente la pluralidad política española o si se reduce a una confrontación bipartita disfrazada. Todos los ojos están puestos en la resolución administrativa que se espera próximamente.