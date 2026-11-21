Irene Díaz critica la estrategia electoral de Pedro Sánchez tras su fracaso en la OIT y exhorta al voto progresista para impedir el Gobierno de Feijóo y Abascal.

Irene Díaz ha hecho su primera aparición pública tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, momento clave en el que la política española se define por la formación de gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, antigua exalcaldesa de Barcelona, ha utilizado este reaparición para lanzar una advertencia directa a Pedro Sánchez y reivindicar el papel de su formación, Frente Amplio, en la configuración del próximo ejecutivo. Su mensaje central es claro: no es aceptable que la resignación permita que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lleguen al poder en este país.

Crítica a la estrategia de Pedro Sánchez

La vicepresidenta ha aprovechado su reaparición para cuestionar abiertamente la estrategia del líder del PSOE en las postreras semanas de campaña. Díaz ha advertido explícitamente que ganar las elecciones no garantiza automáticamente la continuidad del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Su intervención marca un distanciamiento público respecto a la línea oficial del partido socialifista, subrayando que el objetivo no debe ser simplemente obtener el mayor número de votos, sino evitar la llegada de la derecha y la extrema derecha a la Moncloa.

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Recuerdos a los resultados de julio 2023

Dí Díaz ha apelado a la memoria electoral reciente para justificar su posición y la del movimiento que representa. Ha recordado los resultados obtenidos por Sumar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando ella misma encabezó la candidatura, para solicitar un respaldo similar para Frente Amplio en estas próximas convocatorias. Este recurso histórico busca legitimar a su formación como un actor indispensable para cualquier acuerdo de gobierno, presentándola no como una fuerza secundaria, sino como una pieza clave para la estabilidad progresista.

Reproches al debate televisivo

Además de la crítica estructural, Díaz ha lanzado reproches personales y técnicos sobre la actuación de Pedro Sánchez durante el cara a cara televisivo del pasado jueves. Ha considerado que el presidente del Gobierno no fue capaz de "pararle los pies" a su rival conservador. Específicamente, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de mentir durante el debate y ha expresado su descontento por la incapacidad de Sánchez para confrontar esas declaraciones con firmeza, lo que podría debilitar la narrativa progresista ante la electorado.

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Llamada a la movilización social

La vicepresidenta ha dirigido un llamado directo a múltiples colectivos sociales para garantizar la movilización del voto progresista el próximo 29 de noviembre. Ha mencionado expresamente a los sindicatos, los trabajadores, los pensionistas, las mujeres, los jóvenes y el colectivo LGTBI como pilares fundamentales de su base electoral. Este esfuerzo busca reforzar la presencia parlamentaria de Frente Amplio y mantener abierta la posibilidad real de formar un nuevo Gobierno de coalición con los socialistas, evitando así un escenario de gobernabilidad conservadora.

Contexto político y respuestas de la oposición

Este giro estratégico de Díaz ocurre en el último fin de semana de campaña electoral, un período crucial donde se define la participación ciudadana. Mientras tanto, el panorama político se ensombrece con las acciones de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha anunciado querellas contra el Gobierno por la colocación de urnas en consulados destinadas a los "nacionalizados por la ley de nietos". Abascal ha amenazado con acciones judiciales inmediatas contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por su parte, Pedro Sánchez ha pedido una participación del 75% para lograr los 176 escaños necesarios y frenar lo que describe como la involución representada por el PP y Vox, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha abarrotado la plaza de toros advirtiendo que sus adversarios son capaces de todo y que los heridos son más peligrosos.