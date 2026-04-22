Irónica despedida del juez Guevara en el juicio a Granados: “Que San Isidro lo pague el PP”

El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional bromea sobre la financiación de las fiestas de San Isidro por parte del PP al concluir la sesión del juicio contra el exconsejero Francisco Granados por el caso Púnica.

El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que lleva a cabo el juicio contra Francisco Granados , exconsejero del gobierno madrileño, ha protagonizado un comentario irónico al concluir la sesión del martes.

Alfonso Guevara, conocido por su carácter firme en la sala, bromeó sobre la proximidad de las fiestas de San Isidro y la posible financiación de las mismas por parte del Partido Popular. Sus palabras, pronunciadas tras meses de sesiones dedicadas a desentrañar una trama de corrupción relacionada con el amaño de contratos públicos, generaron risas entre los presentes.

El juicio, que comenzó el 19 de enero, se centra en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la organización de festejos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, gobernados en aquel momento por el Partido Popular, entre los años 2004 y 2013. La investigación se enmarca dentro del macrosumario del caso Púnica, una extensa trama de corrupción que ha salpicado a numerosos cargos públicos y empresarios.

El núcleo de la acusación recae sobre la relación entre Francisco Granados y el empresario José Luis Huerta, propietario de la compañía Waiter Music. Según las investigaciones, Huerta habría ofrecido regalos y financiado gastos a cargos públicos del PP a cambio de la adjudicación de contratos para la organización de eventos y festejos en los ayuntamientos controlados por el partido.

La fiscalía acusa a Granados de haber facilitado estas prácticas corruptas, aprovechando su posición de poder como consejero y secretario general del PP de Madrid. Además de Granados, el banquillo de los acusados cuenta con la presencia de otras figuras relevantes del PP, incluyendo a David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico, y a una docena de exalcaldes de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.

Entre estos exalcaldes se encuentran José Carlos Boza y José Miguel Moreno, de Valdemoro; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio. La complejidad del caso y la cantidad de testimonios y pruebas a analizar han prolongado la duración del juicio, que se encuentra en sus últimas etapas tras tres meses de sesiones.

Durante las últimas jornadas, el tribunal ha revisado las declaraciones que José Luis Huerta realizó durante la fase de instrucción del caso. Estas declaraciones, grabadas en su momento, revelan la confesión del empresario sobre los amaños de contratos y sus implicaciones en el Partido Popular. Huerta, fallecido hace cinco años, detalló cómo su empresa ofrecía beneficios a los cargos públicos a cambio de la adjudicación de contratos, describiendo un sistema de corrupción arraigado en la administración pública.

El comentario irónico del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, al finalizar la sesión del martes, refleja la tensión y el ambiente cargado que se ha vivido durante el juicio. Guevara, conocido por su franqueza y su carácter enérgico, ha protagonizado otros momentos destacados durante la vista oral, como sus enfrentamientos con la fiscalía y sus reflexiones sobre su inminente jubilación.

Su comentario sobre San Isidro y el PP, aunque en tono de broma, subraya la percepción de que el Partido Popular está en el centro de las acusaciones y que su responsabilidad en la trama de corrupción es evidente. El juicio se reanudará el 18 de mayo, tras las fiestas de San Isidro, y se espera que en las próximas semanas se produzca el veredicto final





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