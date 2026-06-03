Irán y Estados Unidos continúan intercambiando ataques en Oriente Medio

El conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa en aumento, con ambos países intercambiando ataques en respuesta a la ofensiva lanzada por Washington contra una torre de comunicaciones en territorio iraní

El conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa en aumento, con ambos países intercambiando ataques en respuesta a la ofensiva lanzada por Washington contra una torre de comunicaciones en territorio iraní.

A pesar de la negociación de una ofensiva contra la Quinta Flota de Estados Unidos en territorio bahreiní y otras bases del país en Oriente Medio, los ataques continúan sin cesar. Kuwait ha tenido que suspender los vuelos de una de las terminales del aeropuerto internacional debido a la situación de tensión en la región. Washington ha respondido a esta agresión dañando una torre de control que se encontraba en la isla iraní de Qeshm.

El Ejército estadounidense agresor atacó un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz con un proyectil aéreo, dañando la sala de máquinas. En respuesta, el buque Panaya, perteneciente al enemigo sionista estadounidense, fue atacado con misiles navale





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