Irán y Estados Unidos cerca de un acuerdo nuclear tras meses de tensiones y negociaciones erráticas

Negociaciones entre Irán y Estados Unidos avanzan hacia un posible acuerdo nuclear, con declaraciones contradictorias de ambas partes sobre el estado final de las conversaciones. Mientras el ministro iraní señala cambios en las posiciones de la Casa Blanca, Trump anuncia un pacto inminente que podría firmarse en Europa.

El ministro de Exteriores iraní ha declarado que la mayoría del texto del acuerdo estaba finalizado, pero acusó a la Casa Blanca de cambiar constantemente sus posiciones durante las negociaciones.

Esta declaración se produce en un contexto de escepticismo, ya que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, había expresado previamente optimismo sobre las conversaciones en curso con Teherán. La inconsistencia en los mensajes refleja la volatilidad de las conversaciones, que han experimentado avances y retrocesos en las últimas semanas.

Los analistas señalan que las declaraciones contradictorias pueden ser una táctica de presión en las negociaciones finales, mientras los equipos diplomáticos intentan cerrar los últimos detalles técnicos y políticos. Paralelamente, el expresidente Donald Trump, durante un acto telemático de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia, anunció que un pacto entre Estados Unidos e Irán es inminente.

Trump afirmó que acababan de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán, que solo queda pendiente de formalizar en los próximos días. Sugirió que la firma podría ocurrir este fin de semana en Europa, aunque es posible que él no asista debido a compromisos previos.

Según fuentes cercanas al proceso, la delegación estadounidense estaría lista para viajar al continente europeo para cerrar el acuerdo, mientras Trump estará ocupado con un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de partir hacia la Cumbre del G7. El posible acuerdo llega después de meses de tensiones bilaterales que incluyeron ataques iraníes contra fuerzas estadounidenses en la región y bombardeos de represalia ordenados por Washington contra instalaciones militares iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Estos incidentes elevaron el riesgo de un conflicto directo y subrayaron la urgencia de un marco diplomático. El acuerdo propuesto busca limitar el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones económicas, un esquema similar al del acuerdo de 2015 que se desmanteló en 2018.

Sin embargo, persisten desacuerdos clave sobre el alcance de las restricciones nucleares y el calendario de levantamiento de sanciones, lo que ha complicado las negociaciones finales





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