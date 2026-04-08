Irán y Estados Unidos acuerdan negociaciones en Pakistán para desescalar tensiones

Teherán y Washington acuerdan negociar en Islamabad bajo un plan de diez puntos, incluyendo el control iraní del estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades.

Teherán ha aceptado entablar negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán , basándose en un plan de diez puntos presentado, que contempla, entre otras cosas, el control iraní del estrecho de Ormuz. El comunicado del Consejo de Seguridad iraní, divulgado por las agencias Fars y Tasnim, celebra como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado a última hora de la tarde en Washington, justo antes de que expirara el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump había amenazado con atacar la infraestructura energética de Irán si no se reabría el estrecho de Ormuz antes de una hora específica, advirtiendo sobre las graves consecuencias de no cumplir con su exigencia. Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había aceptado estos principios como base para las negociaciones. El Consejo de Seguridad asegura que las negociaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos se llevarán a cabo en Islamabad durante dos semanas, centradas exclusivamente en los principios del plan iraní. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, destacó que el cese de las hostilidades entrará en vigor de inmediato y se aplicará en todos los lugares, incluyendo Líbano, donde Israel está involucrado en una guerra con Hezbolá. El plan de diez puntos propuesto por Irán busca el cese de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y sus aliados regionales, el paso coordinado a través del estrecho de Ormuz en colaboración con el ejército iraní, la retirada de las tropas estadounidenses de la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán y sus activos en el extranjero, así como la eliminación de las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en contra de Teherán. Además, el plan contempla la aceptación del enriquecimiento de uranio. El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, anunció que Irán permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, una condición impuesta por Trump para un posible cese al fuego y negociación de un acuerdo final. Las negociaciones también podrían incluir la posibilidad de que Irán comience a cobrar a los barcos por transitar por el estrecho. \Trump, a través de sus redes sociales, confirmó haber recibido la propuesta iraní y la consideró una base para la negociación, aunque aclaró que esto no significa el fin de la guerra, sino que las conversaciones servirán para detallar los puntos del acuerdo. Las negociaciones comenzarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad, con la confirmación de Pakistán. Estas podrían extenderse si ambas partes lo acuerdan. Del lado estadounidense, participarán en las negociaciones el vicepresidente JD Vance, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner. Witkoff y Kushner han participado en varias rondas de diálogo con Teherán en el último año, mientras que sería la primera vez que el vicepresidente se involucra directamente en este tipo de negociaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrecerá una conferencia de prensa para hablar sobre la situación en la guerra contra Irán tras el anuncio del alto el fuego temporal. Una fuente israelí anónima afirmó que el gobierno de Benjamín Netanyahu fue informado del acuerdo a último momento y que el cese de hostilidades incluye a Israel, aunque no se ha emitido una declaración oficial al respecto. No está claro si la pausa en las hostilidades se limita a los bombardeos contra Irán o si también abarca la guerra paralela contra Hezbolá en Líbano. La situación sigue siendo tensa, y el éxito de las negociaciones dependerá de la voluntad de ambas partes para alcanzar acuerdos en los próximos días. Las implicaciones de este acuerdo temporal son significativas y podrían tener un impacto considerable en la geopolítica de la región, así como en la estabilidad global. \El acuerdo, de ser exitoso, podría abrir una ventana de oportunidad para una desescalada en las tensiones, que en las últimas semanas han alcanzado niveles muy elevados. La comunidad internacional observa con cautela este proceso, esperando que se logren avances significativos que permitan evitar un conflicto mayor. La reapertura del estrecho de Ormuz es crucial para el comercio internacional, y su cierre, como había amenazado Trump, podría haber tenido consecuencias económicas devastadoras para muchos países. El cese de hostilidades también podría permitir que se aborde la crisis humanitaria en la región, que se ha visto agravada por los conflictos y las sanciones. Sin embargo, persisten numerosos desafíos, incluyendo la desconfianza mutua entre las partes, las diferencias en los objetivos de las negociaciones, y la posibilidad de que elementos radicales intenten sabotear el proceso. La situación es compleja y los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo de los acontecimientos. La atención se centra ahora en Islamabad, donde se espera que se desarrollen negociaciones intensas y que se definan los detalles del acuerdo. El mundo entero espera con esperanza un acuerdo definitivo, que ponga fin a la inestabilidad en la región





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