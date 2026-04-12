Irán y el Estrecho de Ormuz: Tensión en las Negociaciones y Perspectivas Futuras

La delegación iraní, liderada por Mohamad Baqer Qalibaf, y las declaraciones del expresidente Trump, revelan las complejidades del acuerdo. El control del estrecho de Ormuz y las ambiciones nucleares iraníes son puntos clave de debate.

La delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha expresado que el estrecho de Ormuz ha sido un punto de desacuerdo significativo en el acuerdo. Una fuente iraní, con conocimiento directo de las negociaciones, declaró a la agencia iraní Mehr que Irán no se encuentra bajo presión de tiempo y que cualquier cambio en la situación del estrecho dependerá de la disposición de Estados Unidos a aceptar un acuerdo considerado razonable.

Esta declaración subraya la postura firme de Irán en relación con el control y la seguridad de esta crucial vía marítima.\El acuerdo alcanzado esta semana, del cual se desprenden los detalles del pacto, incluye la reapertura del estrecho de Ormuz como una condición fundamental. Esta vía marítima, históricamente vital para el comercio mundial, ha visto pasar aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo global de petróleo. La importancia estratégica del estrecho reside en su posición geográfica, actuando como un conducto esencial para el flujo de energía. En respuesta a las complejidades de la situación, Irán ha implementado un protocolo de paso seguro de dos semanas a través del estrecho de Ormuz. Este protocolo está sujeto a una coordinación directa con las Fuerzas Armadas iraníes y se condiciona al cumplimiento por parte de la otra parte de los compromisos adquiridos durante la tregua, demostrando un enfoque cauteloso y estratégico por parte de Irán.\Por otro lado, declaraciones del expresidente Trump arrojan luz sobre la naturaleza de las negociaciones. Trump, en referencia a la reunión con Irán celebrada en Pakistán, afirmó que el encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo en la mayoría de los puntos de discusión. Sin embargo, también acusó a la República Islámica de Irán de no estar dispuesta a renunciar a sus ambiciones nucleares. Esta acusación introduce una dimensión adicional al análisis del acuerdo, sugiriendo que las divergencias en torno al programa nuclear iraní podrían ser un obstáculo significativo para la implementación plena del acuerdo. Las tensiones en torno al programa nuclear iraní y la seguridad en el estrecho de Ormuz, son dos de los elementos más importantes en este contexto geopolítico que sigue siendo extremadamente complejo





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