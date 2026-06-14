Irán y EEUU ultiman un pacto para poner fin a la guerra y reabrir Ormuz: Trump quiere firmarlo en los próximos días

El expresidente estadounidense Donald Trump anunció la firma virtual de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. El acuerdo incluye la renuncia de Irán a desarrollar armas nucleares y el acceso de EEUU al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

El expresidente estadounidense Donald Trump anunció la firma virtual de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El acuerdo incluye la renuncia de Irán a desarrollar armas nucleares y el acceso de EEUU al uranio enriquecido iraní para su destrucción. Teherán sostiene que el pacto permitirá liberar fondos iraníes congelados y busca poner fin a las hostilidades, incluida la ofensiva israelí en Líbano. La firma se realizará de forma virtual con mediadores de Pakistán y Catar, tras tres meses de negociaciones que también involucraron a Egipto y Turquía.

El expresidente estadounidense afirmó haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares y espera colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. El acuerdo también extenderá el alto el fuego vigente desde abril por otros 60 días y abrirá el camino para negociar sobre el programa nuclear iraní.

Además de estabilizar los mercados energéticos, afectados por el corte de una vía por la que transitaba el 20% del petróleo mundial, la cita abordará la nueva situación geopolítica en la cumbre del G7. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, también fue invitado a estas conversaciones, pero no asistirá por problemas de agenda. El primer ministro israelí también se ha excusado de asistir a la reunión





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