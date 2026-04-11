Irán y EE.UU. inician conversaciones de paz en Islamabad: Un paso incierto hacia un acuerdo

La delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, llega a Islamabad para negociar con EE.UU. bajo ciertas condiciones. La presencia de figuras clave de ambas delegaciones en Pakistán marca un inicio, pero el éxito de las conversaciones es incierto debido a las precondiciones de Irán.

Un funcionario de seguridad pakistaní monta guardia mientras los vehículos que transportan a funcionarios estadounidenses pasan, tras su llegada a la base aérea de Nur Khan, antes de las conversaciones entre las delegaciones de EE.UU. e Irán en Islamabad, Pakistán , el 10 de abril de 2026.

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad, según informaron agencias iraníes como Fars y Tasnim, y lo confirmó posteriormente el Gobierno de Pakistán. Esta noticia surge después de varios días de incertidumbre sobre si Teherán se trasladaría a la capital pakistaní para participar en las negociaciones, debido a las discrepancias entre Irán y EE.UU. en relación a los puntos fundamentales sobre los que se trabajaría para alcanzar un acuerdo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán publicó poco después imágenes de la llegada de la delegación iraní a Islamabad, corroborando así su presencia. Una persona ondea una bandera de Irán en Teherán. Según la información difundida por agencias iraníes, presentada como un comunicado al ser reproducida de la misma manera y sin modificaciones, aunque no se especifica una fuente concreta, la presencia de la delegación iraní en Pakistán no asegura el inicio de las conversaciones, sino que estas comenzarán cuando «la otra parte acepte las precondiciones» de Teherán para sentarse a negociar. La delegación iraní incluye a figuras prominentes como el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, general Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, entre otros. Por parte de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vance, viajó a Islamabad para liderar las negociaciones. Previamente, Qalibaf, declaró que Estados Unidos aún no había cumplido con dos condiciones acordadas para el inicio de las negociaciones de paz en Pakistán, estas son el cese de hostilidades en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados. Los detalles de las conversaciones y las precondiciones planteadas por Irán sugieren una situación delicada. La espera del inicio de las negociaciones es el reflejo de la complejidad de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, marcadas por tensiones previas y desacuerdos fundamentales. La llegada de la delegación iraní a Islamabad representa un paso significativo, pero no garantiza el éxito de las negociaciones. El escenario en Pakistán se convierte en el centro de atención internacional, ya que el mundo observa con expectativa el desarrollo de estos acontecimientos, en búsqueda de una posible resolución pacífica.\El contexto general está teñido por un ambiente de cautela y expectación. La comunidad internacional sigue de cerca las conversaciones, consciente de las implicaciones geopolíticas que un posible acuerdo podría tener. Las precondiciones planteadas por Irán reflejan su postura firme en la búsqueda de garantías y la protección de sus intereses. La presencia de figuras clave de ambas delegaciones subraya la importancia de estas negociaciones. La ubicación de las conversaciones en Pakistán añade un elemento de complejidad, dado su papel como mediador y la necesidad de mantener una postura neutral. Las acciones y decisiones que se tomen en Islamabad podrían tener un impacto significativo en la estabilidad regional y global. La atención se centra ahora en las próximas horas y días, a la espera de nuevos comunicados y señales que puedan indicar el avance de las negociaciones. La comunidad internacional permanece expectante, esperando ver si las precondiciones de Irán son aceptadas y si las conversaciones pueden progresar hacia un acuerdo que beneficie a ambas partes. El camino hacia la paz es largo y complejo, pero la presencia de ambas delegaciones en la mesa de negociaciones es un primer paso importante.\El interés mundial se centra en la posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Los medios de comunicación de todo el mundo están reportando sobre los acontecimientos en Islamabad, con análisis y perspectivas diversas. El papel de Pakistán como anfitrión y mediador es crucial, y sus esfuerzos diplomáticos serán determinantes. La incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones persiste, pero la llegada de las delegaciones es un signo esperanzador. La liberación de los activos iraníes congelados y el cese de hostilidades en Líbano son dos de los puntos clave en las negociaciones. Las posturas de ambas partes son claras y el éxito de las conversaciones dependerá de su capacidad para llegar a un consenso. La comunidad internacional espera que las negociaciones conduzcan a un acuerdo que beneficie a todos. El mundo espera con interés el resultado de estas conversaciones en Islamabad, con la esperanza de que conduzcan a una mayor estabilidad y paz en la región





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