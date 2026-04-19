Irán y EE.UU.: Avances limitados en las negociaciones y tensión en Ormuz

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, informa de progresos en las negociaciones con Estados Unidos, pero advierte que un acuerdo final aún está lejos, mientras persiste la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz y el próximo fin del alto el fuego.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha revelado que las conversaciones con Estados Unidos están experimentando ciertos progresos, si bien ha matizado que un acuerdo definitivo aún se encuentra distante, a escasos tres días de la expiración del alto el fuego pactado entre ambas naciones.

En declaraciones televisivas efectuadas el sábado por la noche, Qalibaf señaló que se ha alcanzado un entendimiento en algunas materias, pero que persisten discrepancias en otras, y que se han introducido nuevas propuestas. Aclaró que todavía estamos lejos de sellar un acuerdo final.

El líder iraní, quien lideró la delegación de su país en las negociaciones celebradas el fin de semana anterior en Islamabad, indicó que aún existen puntos de divergencia entre Teherán y Washington en un par de asuntos cruciales, incluyendo el controvertido programa nuclear iraní y la delicada situación en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima por la cual circula aproximadamente el 20% del petróleo a nivel mundial.

Qalibaf enfatizó que Estados Unidos debe demostrar acciones concretas para ganarse la confianza de Irán si su objetivo es avanzar hacia un entendimiento mutuo. Criticó duramente lo que describió como una postura unilateral por parte de Washington en el transcurso del proceso negociador. Nuestra estrategia es progresar gradualmente, paso a paso. No es concebible que nosotros cumplamos nuestros compromisos y ellos no actúen de manera recíproca. Si llegamos a un acuerdo, cada paso que demos deberá ser correspondido por un paso equivalente por parte de ellos, argumentó.

Respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, el máximo responsable parlamentario iraní afirmó rotundamente que el tránsito por esta vía debe estar garantizado para todas las naciones y pueblos del mundo. Somos plenamente conscientes de esta realidad. No somos como Estados Unidos, que ostenta una ambición de acapararlo todo, sentenció Qalibaf, mientras su país mantenía el paso prácticamente cerrado desde el inicio de ciertos acontecimientos, hasta el viernes, momento en que se anunció su reapertura. Sin embargo, esta apertura fue revertida y el estrecho volvió a ser bloqueado menos de 24 horas después.

El dirigente iraní recalcó con firmeza que Teherán no tolerará que Washington declare tener intereses en el estrecho de Ormuz ni que intente ejercer influencia o intervenir en él. Defendió la posición de su país, argumentando que actúan para asegurar el tránsito marítimo de acuerdo con sus propios protocolos y directrices.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump manifestó anoche su rotunda negativa a aceptar chantajes por parte de Irán mediante el cierre del estrecho de Ormuz. Indicó además que podría no proceder a la extensión del actual cese el fuego, cuyo vencimiento está previsto para el próximo miércoles, si no se logra alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

La imagen que acompaña esta noticia muestra a peatones paseando cerca de puestos ambulantes en los alrededores del bazar de Tajrish, situado en el norte de Teherán, capturada por EFE/Aydin Shayegan. Otra imagen, tomada por EFE/EPA/Sohail Shahzad, ilustra una pantalla en una calle de Islamabad informando sobre el viaje del jefe del Ejército pakistaní a Teherán con el propósito de fomentar una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

La noticia también hace referencia a otros eventos no relacionados directamente con la negociación Irán-EE.UU., como el refuerzo del marco de liquidación fuera de bolsa de KuCoin Institutional con CASH+ de Asseto, el anuncio de Theriva™ Biologics sobre la presentación de datos adicionales del ensayo clínico VIRAGE de Fase 2b para el cáncer de páncreas metastásico, el compromiso de FinDev Canadá de USD 30 millones para las energías renovables en Argentina, la nueva etapa de la UIMP enfocada en retos actuales desde la IA hasta la vivienda, y la popularidad del 'hyrox', una disciplina que combina cardio y fuerza y congrega a miles de personas en Málaga. Estos elementos añadidos parecen ser parte de un feed de noticias más amplio y no están intrínsecamente ligados al núcleo de la noticia sobre las negociaciones





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