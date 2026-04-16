Irán Toma el Control del Estrecho de Ormuz: La Crisis Energética Global y el Desafío a Trump

Irán ha sorprendido al mundo al cerrar el estrecho de Ormuz, su principal arma de presión en medio de un conflicto regional. Esta maniobra ha desencadenado la mayor crisis energética en décadas, golpeando la economía global e intensificando las tensiones con Estados Unidos y sus aliados. El presidente Trump intenta contrarrestar la medida con un bloqueo naval, pero Teherán advierte de represalias y explora nuevas formas de monetizar el control de la vía marítima.

Durante décadas, Irán ha especulado sobre la posibilidad de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz en respuesta a un incremento de las hostilidades por parte de Estados Unidos, Israel o sus rivales regionales. No obstante, la eficacia y la aparente sencillez con la que ha llevado a cabo esta amenaza han tomado por sorpresa no solo a sus adversarios, sino también a sectores dentro de su propio gobierno.

Mientras que las tensiones geopolíticas en la región se han concentrado tradicionalmente en los programas nucleares y de misiles iraníes, este recurso, hasta ahora inexplorado en la práctica, se ha erigido como su principal palanca de presión. La acción ha desencadenado la crisis energética más significativa en décadas, asestando un golpe inmediato y contundente a la economía global. Una fuente cercana al régimen ha calificado el cierre como un avance estratégico para la República Islámica, que paradójicamente se encontraba en un momento percibido de debilidad militar antes del reciente conflicto entre Estados Unidos e Israel. «Es como poseer una bomba atómica», ha descrito la fuente, enfatizando que la imposición del cierre ha sido «más fácil de lo esperado» y asegurando que no se revertirá «bajo ninguna circunstancia». Para el presidente estadounidense Donald Trump, este escenario representa un desafío imprevisto. Tras iniciar el conflicto con la esperanza de desmantelar el régimen y prevenir que Irán obtenga armas nucleares, una negación constante por parte de Teherán, Washington se enfrenta ahora a una problemática inédita. Como muestra de su frustración, Trump ha ordenado a la Armada estadounidense el bloqueo del estrecho, una vía por donde fluye aproximadamente el 20% del suministro energético mundial. El objetivo es impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde los puertos iraníes, cortando así las exportaciones de petróleo de Irán y aumentando la presión para forzar negociaciones que pongan fin a la guerra y restablezcan la libre circulación marítima. Sin embargo, el máximo órgano de mando militar de Irán ha advertido sobre el uso de «toda la fuerza» del país para detener el comercio no solo en el Golfo Pérsico, sino también en el Mar Rojo y el Golfo de Omán si el bloqueo persiste. El periódico de línea dura Hamshahri ha publicado una caricatura representando a Trump luchando desesperadamente en el estrecho, con el titular «Ahogándose en fracasos». Irán se ha negado a reabrir el estrecho incluso después del frágil alto el fuego de dos semanas anunciado la semana pasada, argumentando que los bombardeos israelíes en Líbano, en su confrontación con Hezbolá, violan el acuerdo. La reapertura del estrecho era la principal condición de Trump para el alto el fuego. Los responsables políticos iraníes han manifestado una visión ambiciosa sobre el futuro rol económico y político del estrecho para el país. Teherán ha comunicado previamente sus expectativas de que los petroleros que crucen el estrecho abonen hasta 2 millones de dólares en criptomonedas. Adicionalmente, el parlamento iraní está en proceso de elaborar una legislación para regular el tránsito marítimo, introduciendo tarifas y restringiendo el acceso a buques vinculados a «estados hostiles». Algunos legisladores iraníes han sugerido que estos ingresos son necesarios para compensar los costos de la guerra. Hamid-Reza Hajibabaei, vicepresidente del Parlamento iraní, declaró a la televisión estatal que el estrecho se ha convertido en la principal herramienta de presión nacional. Antes del bloqueo estadounidense, los ingresos petroleros de Teherán casi se habían duplicado, debido a la continuación de las exportaciones de petróleo, gran parte de las cuales, según analistas iraníes, se dirigían a China. No obstante, la guerra y la decisión de Irán de cerrar el estrecho han tenido un coste significativo para el régimen. Los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones industriales han causado daños millonarios, y los analistas anticipan que la guerra impactará de forma considerable en su ya deteriorada economía. Previo al alto el fuego, Trump había amenazado con la destrucción de «toda la civilización» de Irán si no se desbloqueaba el estrecho. La posibilidad de que Irán imponga peajes ha generado alarma a nivel mundial. Esto podría afectar no solo a los países vecinos, contra los que Irán ha lanzado repetidos ataques durante el conflicto, sino también a socios económicos clave como China, gran importadora de petróleo de la región. Los estados del Golfo temen que, demostrada la capacidad de Teherán para cerrar el estrecho, este se convierta en un arma que pueda ser utilizada en su contra en el futuro. «En términos de ejercer presión, los iraníes han demostrado que pueden hacerlo de forma asimétrica, muy efectiva y rápida, con un coste militar relativamente bajo», afirmó H.A. Hellyer, investigador principal del think-tank londinense Rusi. Más allá de los complejos y prolongados esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que limite el programa nuclear iraní, la persuasión a Teherán para garantizar el libre flujo marítimo a través del estrecho se ha consolidado como un eje fundamental en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán





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