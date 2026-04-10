Irán Suspende Negociaciones con EE.UU. por Ataques en Líbano: Condiciona su Participación al Cese de Hostilidades

Irán condiciona su participación en las negociaciones de paz con Estados Unidos, programadas en Pakistán, a un cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano. Esta postura refleja la profunda preocupación iraní por la situación en Líbano y su compromiso con la protección de sus aliados.

Irán condiciona su participación en las negociaciones con Estados Unidos , previstas en Pakistán , para poner fin a la guerra, a un cese inmediato de las hostilidades en Líbano . Las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas con estrechos lazos con la Guardia Revolucionaria, informaron que las negociaciones permanecen suspendidas hasta que Estados Unidos honre sus compromisos respecto al alto el fuego en Líbano y el régimen israelí detenga sus ataques.

Fuentes cercanas a la situación, citadas por ambos medios, indicaron que el equipo negociador iraní aún no ha viajado a Islamabad, donde se esperaba el inicio de las conversaciones en las próximas horas. La postura iraní surge tras la reciente escalada de violencia en Líbano, donde Israel ha lanzado una serie de ataques que han provocado una alta cifra de víctimas mortales y heridos, superando los trescientos muertos. El miércoles, Irán y Estados Unidos habían acordado una tregua de dos semanas para negociar el fin de la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero. Sin embargo, poco después de este acuerdo, Israel lanzó una ofensiva en Líbano, lo que generó fuertes críticas por parte de Irán, que insiste en que Líbano está incluido en el acuerdo de cese al fuego. La administración estadounidense, por su parte, ha negado que Líbano forme parte del pacto de tregua, aunque se ha anunciado que Israel y Líbano mantendrán conversaciones en Washington la próxima semana, lo cual aumenta la complejidad de la situación. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha calificado los ataques contra Líbano como una clara violación del alto el fuego, advirtiendo que estas agresiones hacen que las negociaciones carezcan de sentido. Pezeshkian fue enfático al declarar que Irán no abandonará a sus aliados libaneses, demostrando así el compromiso del país persa con la defensa de Líbano y su pueblo, en medio de la creciente tensión regional y la incertidumbre que rodea el futuro de las negociaciones de paz. La decisión iraní de suspender su participación en las negociaciones hasta que se resuelva la situación en Líbano refleja la importancia que Teherán concede a la protección de sus aliados y a la integridad del acuerdo de cese al fuego. La postura de Irán pone de manifiesto la complejidad del conflicto y la necesidad de abordar las múltiples dimensiones del mismo, incluyendo la situación en Líbano, para lograr una resolución sostenible y duradera. El gobierno iraní considera que el conflicto en Líbano es parte integral de la situación geopolítica general y que cualquier solución debe incluir una atención especial a la seguridad y estabilidad de la región. El retraso en el inicio de las negociaciones y la condición impuesta por Irán son indicativos de la fragilidad del proceso de paz y de la necesidad de un enfoque integral que abarque todas las partes involucradas. La comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos, buscando un diálogo que garantice la paz y la estabilidad en la región. Se espera que Estados Unidos e Israel respondan a las demandas iraníes para evitar el colapso de las negociaciones y mantener abierta la vía diplomática para resolver el conflicto. La crisis en Líbano es un factor clave en la dinámica de las negociaciones y determinará en gran medida el éxito o el fracaso de los esfuerzos de paz





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Líbano Israel Negociaciones Guerra Alto El Fuego Pakistán Conflicto Masud Pezeshkian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel rechaza incluir al Líbano en la tregua con Irán y continúa sus ataques, dejando víctimasIsrael mantiene sus ataques en el sur del Líbano, a pesar de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, provocando víctimas mortales y contradiciendo la postura del primer ministro de Pakistán. La situación en la región es tensa y la falta de acuerdo sobre el alcance de la tregua amenaza con una mayor escalada del conflicto.

Read more »

Israel Intensifica Ataques en Líbano a Pesar de Tregua con IránIsrael intensifica sus ataques contra el Líbano, el primer día de una tregua anunciada por EEUU, con más de 100 objetivos de Hezbolá atacados. El presidente libanés denuncia una 'masacre', mientras que EEUU considera los ataques una 'escaramuza' separada del alto el fuego con Irán. Se reportan cientos de muertos y heridos.

Read more »

Irán descarta negociaciones con EEUU por violaciones previas al plan de pazEl presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, considera irrazonables las negociaciones o un alto el fuego bilateral con Estados Unidos debido a las violaciones previas a los puntos clave del plan iraní para negociar el fin de la guerra, citando la desconfianza histórica y las repetidas violaciones de compromisos por parte de Washington.

Read more »

Incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos e IránEl teniente general retirado Juan Antonio del Castillo analiza la complejidad de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, destacando la confusión en los objetivos, la falta de consenso y las diferencias en las prioridades. Señala la dificultad de alcanzar un acuerdo sólido debido a la discrepancia entre las partes y la sobreexposición mediática.

Read more »

España reabre su embajada en Irán y condena los ataques en LíbanoEl ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, anuncia la reapertura de la embajada en Irán y condena los ataques israelíes en Líbano, buscando la paz y estabilidad en la región.

Read more »

Optimismo moderado en los mercados ante negociaciones sobre alto el fuego entre Irán y EE.UU.Los inversores muestran cautela ante las conversaciones programadas entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, a pesar de las señales positivas en los mercados asiáticos y el ligero aumento del petróleo. La atención se centra en la posible distensión y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

Read more »