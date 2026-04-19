Irán revierte decisión y cierra de nuevo el Estrecho de Ormuz; EE.UU. mantiene bloqueo naval

Irán ha vuelto a cerrar el Estrecho de Ormuz, revirtiendo una decisión previa de apertura y amenazando buques, en respuesta al bloqueo naval estadounidense. El cierre de rutas marítimas históricamente ha sido una herramienta de presión económica con graves consecuencias humanitarias y resultados políticos inciertos.

Irán anunció el sábado la reanudación del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una arteria marítima vital para el comercio mundial y el transporte de petróleo, y emitió advertencias sobre posibles ataques a cualquier buque que intentara cruzarlo.

Esta drástica medida revoca la decisión tomada tan solo un día antes de abrir este corredor marítimo, un gesto que había generado un optimismo cauteloso sobre posibles avances hacia la resolución de las crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, especialmente en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos, Israel y Líbano. Según las autoridades iraníes, la decisión de volver a cerrar Ormuz es una respuesta directa a la persistencia del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre los buques vinculados a Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, había reafirmado previamente que este bloqueo, en vigor desde el 13 de abril, se mantendría plenamente operativo hasta la conclusión total de las negociaciones de paz con Teherán. La imposición de restricciones al tráfico naval por parte de la administración Trump ha devuelto al primer plano de la atención internacional una de las herramientas de presión más antiguas y potentes en escenarios de conflicto y tensión militar: el cierre de rutas marítimas. Históricamente, esta estrategia se ha utilizado para asfixiar la economía del adversario, restringir su comercio y forzarlo a modificar su comportamiento o, en última instancia, a rendirse. El bloqueo naval, sin embargo, trasciende la esfera puramente militar, acarreando profundas implicaciones legales, económicas, humanitarias y diplomáticas. La historia ofrece numerosos ejemplos de su impacto. Durante las dos Guerras Mundiales, el bloqueo naval desempeñó un papel crucial en el menoscabo de la capacidad bélica de las naciones afectadas. No obstante, en contextos más recientes, como los conflictos en Gaza y Yemen, los bloqueos han servido más para exacerbar crisis humanitarias y generar disputas legales que para precipitar cambios políticos significativos. La reciente acción de Irán, que acusa a Estados Unidos de cometer actos de piratería con su bloqueo naval, subraya la escalada de la retórica y las acciones en la región. La volatilidad de la situación se reflejó en los mercados petroleros, donde los precios experimentaron una caída tras el anuncio inicial de Irán sobre la reapertura del estrecho, solo para reaccionar nuevamente ante la reversión de esta decisión. La experiencia histórica ofrece lecciones contundentes sobre la efectividad y las consecuencias de los bloqueos marítimos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos se remonta a la Primera Guerra Mundial. El bloqueo naval impuesto por los Aliados a Alemania, aunque no consistía en un cerco directo de sus puertos, controló eficazmente las rutas comerciales a través del Mar del Norte. La Marina Real Británica, aprovechando su superioridad naval, vigiló el tráfico marítimo, inspeccionó buques y presionó a países neutrales para restringir el acceso alemán a los mercados internacionales. Inicialmente, Alemania intentó mitigar los efectos mediante el comercio con naciones neutrales, el uso de reservas, el reciclaje y la industria local. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, estas medidas perdieron efectividad, provocando una caída drástica de las importaciones y una disminución de la producción interna debido a la escasez de insumos agrícolas e industriales. Las consecuencias sociales fueron devastadoras: a partir de 1916, la escasez de alimentos se convirtió en una crisis abierta, marcada por el famoso 'invierno del nabo', que simbolizó el agotamiento de la sociedad alemana. Las estimaciones varían, pero existe un amplio consenso en que el bloqueo contribuyó significativamente al debilitamiento interno de Alemania y sus aliados. Políticamente, si bien no fue la única causa, se considera un factor decisivo en el debilitamiento del Estado, el colapso de la moral y el auge del descontento social que culminó en la Revolución de 1918. Otro caso relevante es el de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Como nación insular, Japón dependía en gran medida del transporte marítimo para el suministro de petróleo, materias primas y alimentos procedentes de sus territorios ocupados en el Sudeste Asiático, así como para el despliegue de tropas. La interrupción de estas rutas marítimas debilitó severamente su poder militar y económico, especialmente en los últimos años del conflicto. El bloqueo, particularmente entre 1943 y 1945, no solo implicó acciones de buques de guerra, sino también el ataque sistemático de submarinos estadounidenses a la flota mercante japonesa y el lanzamiento de minas, paralizando las principales vías de comunicación marítima del país. Estos ejemplos históricos ilustran cómo los bloqueos pueden ser herramientas poderosas para ejercer presión económica, pero su capacidad para generar soluciones políticas duraderas es, por lo general, limitada y a menudo viene acompañada de un alto coste humanitario





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