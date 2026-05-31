Irán restaura su red de misiles subterráneos pese a ataques de EE.UU. e Israel

Imágenes satelitales muestran que Irán ha reabierto la mayoría de las entradas de sus bases de misiles bombardeadas, evidenciando la limitada efectividad de los bombardeos para eliminar su capacidad estratégica.

Irán ha logrado restaurar rápidamente la funcionalidad de sus bases de misiles subterráneas tras los ataques de Estados Unidos e Israel durante el reciente conflicto, demostrando la resiliencia de su arsenal y las limitaciones de las estrategias de bombardeo convencionales.

Según análisis de imágenes satelitales realizados por CNN, Teherán ha utilizado equipamiento pesado sencillo, como excavadoras y camiones volquete, para despejar las entradas de túneles que fueron sepultadas por bombas. Este esfuerzo, que continuó incluso bajo fuego enemigo durante la guerra, ha permitido que Irán recupere el acceso a más del 70% de las entradas de sus instalaciones subterráneas de misiles que fueron atacadas.

Expertos en no proliferación señalan que, aunque los bombardeos lograron un éxito táctico al suprimir temporalmente la capacidad de lanzamiento, no constituyeron una derrota estratégica duradera porque no se destruyó el arsenal subyacente. Las Fuerzas Armadas de Irán siguen contando con un amplio stock de misiles y, una vez reabiertos los túneles, pueden volver a operar los lanzadores.

La capacidad de Irán para reparar carreteras y reacondicionar las bases subraya que la mera destrucción de infraestructura superficial no es suficiente para neutralizar una red de misiles dispersa y protegida. Mientras persisten las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, la sombra de las hostilidades futuras permanece. Si los combates se reanudan, Irán podría mantener una campaña de lanzamientos, aunque a ritmo reducido, siempre que disponga de lanzadores y munición.

El presidente Donald Trump había identificado la degradación del programa de misiles iraní como un objetivo de guerra clave, pero los eventos sobre el terreno indican que lograr una destrucción completa habría requerido una campaña terrestre o de precisión mucho más profunda y prolongada, algo que no se materializó. La experiencia iraní sugiere que las naciones con redes subterráneas extensas pueden absorber golpes tácticos y recuperarse relativa mente rápido, un lección para la planificación militar estratégica





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Misiles Bases Subterráneas Estados Unidos Israel Ataques Aéreos Capacidad Militar Estrategia Imágenes Satelitales Resiliencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump siembra más confusión al anunciar decisión sobre el acuerdo con IránEl presidente de Estados Unidos anuncia una reunión para tomar una 'decisión final' sobre el acuerdo con Irán, mientras surgen informes contradictorios sobre un preacuerdo.

Read more »

WhatsApp lanza edición de imágenes integrada en el chat con herramientas avanzadas e IAWhatsApp ha introducido una nueva función que permite editar imágenes directamente en la interfaz de chat, eliminando la necesidad de usar aplicaciones externas. Con herramientas de recorte, filtros, texto y retoques inteligentes, los usuarios pueden modificar fotos en segundos. La actualización, lanzada a finales de mayo de 2026, incluye capacidades de IA como relleno generativo y borrado mágico, y mantiene la encriptación de extremo a extremo. El despliegue es gradual.

Read more »

La guerra entre Estados Unidos e Irán: el destino del uranio altamente enriquecido de IránLa resolución de la guerra entre Estados Unidos e Irán depende en gran medida del destino de las reservas nucleares de Irán. El uranio altamente enriquecido es un punto de discordia importante, con Irán negándose a entregarlo. Sin embargo, el gobierno de Trump ha sido inconsistente en sus exigencias al respecto.

Read more »

Estamos dentro: cómo llegan a ti las imágenes que la industria ganadera trata de esconderDocumentar con rigor las condiciones de vida de los animales explotados en granjas exige acceder a sus centros de cría sin autorización. Las coartadas usadas por activistas que consiguen acceder con permiso a sus instalaciones resultan insuficientes.

Read more »