Irán responde a EE.UU. con una propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Teherán presenta una contraoferta que incluye el levantamiento del bloqueo naval en Ormuz, garantías de no agresión, la retirada de tropas estadounidenses y el alivio de las sanciones. Trump se muestra escéptico y duda de que el 'precio' sea razonable.

Irán ha presentado una contrapropuesta de 14 puntos en respuesta a la iniciativa de nueve puntos de Estados Unidos , buscando una resolución definitiva al conflicto en Oriente Medio.

La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha revelado detalles clave de esta propuesta, que se centra en el levantamiento del bloqueo naval impuesto en el estrecho de Ormuz, la obtención de garantías sólidas de no agresión, la retirada completa de las fuerzas militares estadounidenses de la región y un alivio significativo de las sanciones económicas que pesan sobre Teherán. Esta contrapropuesta llega después de que Donald Trump expresara su escepticismo inicial sobre el plan iraní, cuestionando si el 'precio' a pagar por 47 años de régimen de los ayatolás sería razonable.

Trump manifestó su intención de revisar el plan, pero advirtió que no anticipa su aceptación, argumentando que Irán aún no ha asumido la responsabilidad por sus acciones pasadas. La propuesta iraní busca una solución integral en un plazo de 30 días, priorizando el 'fin de la guerra' por encima de una mera extensión del alto el fuego vigente desde abril.

Sin embargo, un aspecto crucial que queda fuera de esta fase inicial de negociaciones es la cuestión nuclear, un punto central de desacuerdo y la principal razón por la que Trump se ha mostrado reacio a llegar a un acuerdo. Teherán propone abordar el tema nuclear en una segunda fase, una vez que se haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre el fin de la guerra y la situación en el estrecho de Ormuz.

La principal diferencia en este punto radica en la exigencia de Washington de que Irán cese su enriquecimiento de uranio y entregue 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido, una demanda que Irán rechaza categóricamente. La propuesta iraní rechaza la idea de una prórroga de dos meses del alto el fuego, insistiendo en resolver las diferencias en el próximo mes.

Además del levantamiento del bloqueo naval, Irán propone un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, que podría incluir la imposición de peajes al tránsito marítimo y la restricción del paso de buques de países considerados 'enemigos' a menos que paguen reparaciones de guerra. La República Islámica también exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no llevarán a cabo nuevas acciones militares contra su territorio.

Irán solicita la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas en países vecinos, criticando la presencia militar estadounidense en la región y recordando sus ataques contra instalaciones vinculadas a Washington en varios países de Oriente Medio durante el conflicto actual. El levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos tras su retirada del acuerdo nuclear en 2018, así como la liberación de activos congelados, son también exigencias centrales de la propuesta iraní.

Finalmente, Teherán busca compensaciones económicas por los daños sufridos durante los bombardeos israelíes y estadounidenses, que según cifras iraníes, causaron más de 3.400 muertos y destruyeron infraestructura vital. La propuesta iraní abarca también la situación en Líbano, donde Hizbulá, un aliado clave de Teherán, se enfrenta a Israel





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