Irán Reimpone Control Estricto sobre el Estrecho de Ormuz en Respuesta a Sanciones de EE.UU.

Irán ha anunciado la reimposición de un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, revirtiendo una apertura previa y endureciendo las restricciones al tránsito marítimo. La medida, anunciada por el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, es una respuesta directa al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. El estrecho, vital para el transporte de petróleo mundial, volverá a operar bajo una gestión controlada por las Fuerzas Armadas iraníes hasta que cesen las sanciones de EE.UU.

Irán ha reafirmado este sábado su firme determinación de ejercer un control absoluto y estricto sobre el vital estrecho de Ormuz, revirtiendo así cualquier flexibilización previa en el tránsito marítimo. Esta medida, anunciada por el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, marca un endurecimiento de las políticas de Teherán en respuesta directa al persistente bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a los puertos iraníes.

Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, el estrecho, una vía estratégica por donde fluye aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha vuelto a su estado de máxima seguridad y gestión controlada por las Fuerzas Armadas iraníes. Zolfagari detalló que la reapertura previa del estrecho, que permitía un paso limitado y gestionado de buques petroleros y comerciales, fue concebida como un gesto de buena fe en el contexto de las negociaciones. Sin embargo, esta voluntad de cooperación ha sido truncada por la continuación de las sanciones estadounidenses, calificadas por Teherán como reiterados incumplimientos por parte de Washington. El oficial fue enfático al declarar que la situación en Ormuz permanecerá bajo un control riguroso hasta que Estados Unidos garantice la plena libertad de tránsito de embarcaciones hacia y desde Irán. Esta postura subraya la gravedad de la situación y la voluntad iraní de utilizar el control del estrecho como herramienta de presión en el ámbito diplomático y económico. Las advertencias de Irán no son nuevas. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ya había expresado en la red social X su descontento, advirtiendo que el estrecho de Ormuz no seguiría abierto indefinidamente si el bloqueo estadounidense persistía. Qalibaf también desestimó categóricamente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la apertura del paso marítimo y las negociaciones de paz, calificándolas de afirmaciones falsas. El dirigente iraní subrayó que tales mentiras no habían sido efectivas en el pasado y no lo serían en el futuro, tanto en el contexto bélico como en el diplomático. Enfatizó que cualquier tránsito por el estrecho se realizaría únicamente a través de rutas designadas y con la debida autorización de Irán. Estas declaraciones ponen de manifiesto la compleja red de tensiones y desconfianzas que caracteriza las relaciones entre ambos países, con el estrecho de Ormuz actuando como un punto neurálgico de fricción. Adicionalmente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, rechazó en televisión estatal las afirmaciones de Trump sobre la extracción de uranio enriquecido con excavadoras, asegurando que el material nuclear no saldría del país, lo que evidencia la rigidez de Irán en cuanto a su programa nuclear y su soberanía





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