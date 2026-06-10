Noticias diversas que cubren desde la reevaluación de relaciones entre Irán y Estados Unidos hasta el impacto de las redes sociales en el bienestar emocional de los españoles, la industria de los gatos en Japón y alertas climáticas.

Irán ha anunciado que reevaluará su situación con Estados Unidos tras los enfrentamientos ocurridos durante la noche, señalando que se necesita un clima mínimo en el que trabajar.

Este contexto geopolítico contrasta con datos sobre el uso de redes sociales en España, donde el 62% de los empleados revisa sus redes sociales en el trabajo, lo que equivale a perder hasta siete días laborales al año. Los adultos españoles dedican una media de 13,4 horas semanales a las redes sociales, casi un mes completo al año.

Uno de cada cuatro españoles cree que las redes sociales afectan negativamente a su bienestar emocional, porcentaje que sube al 40% entre jóvenes de 18 a 34 años. El uso constante de redes sociales genera presión por mostrar una imagen idealizada y aumenta la sensación de soledad en los usuarios más activos.

El castillo califal mejor conservado de España, del siglo X, con 14 torres y junto a un yacimiento arqueológico, es un ejemplo del patrimonio histórico que coexiste con estos debates contemporáneos sobre tecnología. Aunque las redes sociales nos permiten mantener el contacto con personas de cualquier parte del mundo, también tienen una cara menos amable.

Entre los jóvenes de 18 a 34 años, donde el porcentaje de percepción negativa aumenta de forma notable, cuatro de cada diez consideran que las plataformas digitales impactan su salud mental. Fotografías perfectas, viajes de ensueño o vidas aparentemente impecables pueden generar una sensación de exigencia difícil de sostener.

En un aspecto económico, Japón ha convertido a los gatos en una industria de casi 19.000 millones de euros, dando una lección a España en materia de bienestar animal y economía creativa. Fernando, psicólogo en España, señala que una sesión de terapia puede valer más de 80 euros, pero es una inversión necesaria. La psicología indica que cuando una persona duerme mal durante días, su cerebro pierde capacidad de regular emociones.

Los psicólogos coinciden: los españoles pierden 51 noches de sueño al año y si son mujeres un 28% más. Reino Unido advierte a España: el Sol está entrando en un nuevo ciclo de 11 años con una menor actividad magnética, lo que podría afectar las comunicaciones y la tecnología espacial. Sobre el uso de la tecnología, no se trata de demonizar las redes sociales, sino de aprender a usarlas con más conciencia.

Francia avisa a España: el cambio del Atlántico amenaza con desatar tormentas extremas y sequías crónicas en verano. Los veterinarios avisan: los gatos no son caprichosos, solo necesitan controlar su entorno para poder sentirse seguros. Marruecos cambia de estrategia: se blinda y busca ser el motor científico de África con una inversión nacional histórica. La villa medieval perfecta para recorrer a pie, con un castillo del siglo XI y un geoparque lleno de rutas subterráneas preciosas, ofrece una desconexión necesaria.

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