La noticia se refiere a la posibilidad de que Irán reevalúe su situación con los Estados Unidos tras los enfrentamientos nocturnos y la necesidad de un clima mínimo para trabajar. Además, se incluye información sobre el aumento de la proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer de pulmón de células pequeñas en España y la mediana de supervivencia en mujeres y hombres.

Irán reevalúa la situación con EEUU tras los enfrentamientos nocturnos: 'Se necesita un clima mínimo en el que trabajar'La proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer de pulmón de células pequeñas en España ha aumentado del 28,5% en 2019 al 37,1% en 2024.

La edad media de diagnóstico es menor en mujeres (64,5 años) que en hombres (67,9 años), según el estudio 'Clarisse'. El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, con el 67,4% de las mujeres diagnosticadas siendo fumadoras activas frente al 55,5% de los hombres. La mediana de supervivencia es de 10,8 meses en mujeres y de 8,3 meses en hombres, pero el pronóstico global del cáncer de pulmón de células pequeñas sigue siendo limitado





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