La muerte de un niño iraní en un ataque aéreo desata controversia sobre el reclutamiento de menores en las fuerzas de seguridad iraníes, con testimonios que confirman la participación de niños en puestos de control y patrullas.

La trágica muerte de un niño iraní de 11 años, presuntamente durante un ataque aéreo en Teherán mientras se encontraba en un puesto de control de seguridad junto a su padre, ha desatado una profunda preocupación sobre una nueva iniciativa de reclutamiento de menores en las fuerzas de seguridad iraníes.

Alireza, el niño fallecido, y su padre supuestamente participaban en el apoyo a las patrullas y puestos de control de la milicia voluntaria Basij, con el objetivo declarado de 'mantener la seguridad de Teherán y su gente'. La noticia de la muerte del niño y el contexto en el que se produjo han puesto de manifiesto una política más amplia que está generando controversia a nivel nacional e internacional. \Fuentes oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán han confirmado la intención de reclutar 'voluntarios' a partir de los 12 años de edad, una medida que ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos y ha suscitado alarma sobre la posible militarización de menores. Testimonios de testigos presenciales y reportes de organizaciones internacionales han corroborado la presencia de niños, incluso armados, desempeñando funciones de seguridad en diversas ciudades iraníes, incluyendo Teherán y otras regiones del país. Este reclutamiento, según fuentes del CGRI, se llevará a cabo a través de las mezquitas vinculadas a la milicia Basij y en plazas de la ciudad donde se han celebrado manifestaciones pro-régimen. Esta estrategia plantea serias dudas sobre la protección de los derechos de los niños y su participación en un conflicto armado, contraviniendo las leyes internacionales y los estándares de protección infantil. \La madre de Alireza relató que su esposo le había comentado sobre la escasez de personal en el puesto de control donde se encontraba, lo que lo llevó a llevar a su hijo consigo. El niño, según su madre, expresó su deseo de 'ganar esta guerra o convertirse en mártir'. Este testimonio, junto con las declaraciones de las autoridades y la evidencia recopilada sobre el terreno, pinta un cuadro preocupante de la situación en Irán, donde los niños parecen ser instrumentalizados en el conflicto. La Basij, una milicia voluntaria controlada por el CGRI con un gran número de miembros, ha sido desplegada en las calles para reprimir la disidencia y mantener el orden público. Ante las crecientes tensiones y los ataques aéreos, la seguridad de la población civil, y particularmente la de los niños, se ha convertido en una preocupación primordial. La situación se agrava aún más por el corte de internet impuesto por el gobierno iraní, que dificulta la verificación de la información y la comunicación con el exterior. A pesar de esto, se ha logrado obtener testimonios de testigos presenciales que confirman la participación de menores en los puestos de control y las patrullas de seguridad, lo que refuerza la preocupación internacional sobre el uso de niños en el conflicto en curso





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