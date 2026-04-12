Irán rechaza el bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte a EEUU

La Guardia Revolucionaria iraní responde a las afirmaciones de Trump sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte a los buques militares. El comunicado niega el cierre del paso marítimo y promete una respuesta contundente ante cualquier intento de aproximación.

Teherán EFE La Guardia Revolucionaria iraní rechazó este domingo que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares de que no se acerquen a la zona, en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump . Trump había afirmado que su país cerraría el paso y retiraría las minas colocadas por la República Islámica.

En un comunicado emitido por la agencia Tasnim, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que, en contraste con las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas. Este anuncio subraya la postura iraní sobre el control del estratégico estrecho, por donde transita una parte significativa del comercio de petróleo a nivel mundial y que ha sido centro de tensiones geopolíticas durante el conflicto con Israel y EE.UU.. La respuesta iraní evidencia la determinación de Teherán de mantener el control sobre esta vía marítima crucial para el comercio global, contradiciendo las afirmaciones del mandatario estadounidense y marcando una clara advertencia a cualquier embarcación militar que intente aproximarse a la zona. La declaración iraní surge en un momento de crecientes tensiones en la región, en particular tras las declaraciones de Trump y las restricciones impuestas al tráfico marítimo, lo que ha generado una mayor incertidumbre en los mercados internacionales y ha incrementado la preocupación por la estabilidad del suministro energético mundial. La situación también es un reflejo de las complejas dinámicas geopolíticas en Oriente Medio, donde las potencias regionales y globales se disputan la influencia y el control de recursos estratégicos. \Además de negar el bloqueo del estrecho, la Guardia Revolucionaria iraní emitió una advertencia contundente. El comunicado advirtió que cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente. Esta advertencia señala la disposición de Irán a defender sus intereses en la región y a responder a cualquier intento de socavar su control sobre el estrecho. La declaración iraní llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona. Trump también declaró que la Marina de su país bloqueará todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán, lo cual ha intensificado las tensiones entre ambas naciones y elevado la preocupación internacional por la estabilidad de la región. El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EE.UU., el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron ayer en Pakistán. \El contexto de esta declaración se enmarca en un escenario de creciente hostilidad y desconfianza entre Irán y Estados Unidos, exacerbado por las tensiones en torno al programa nuclear iraní, las sanciones económicas y las acciones militares en la región. La disputa por el estrecho de Ormuz es solo un ejemplo de las numerosas áreas de conflicto entre ambos países, y la reciente declaración de la Guardia Revolucionaria iraní demuestra la determinación de Teherán de desafiar la posición estadounidense y mantener su influencia en la región. La postura iraní también puede interpretarse como una advertencia a otros actores regionales y globales, reafirmando su posición de liderazgo y su capacidad para defender sus intereses estratégicos. La escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz tiene implicaciones significativas para la seguridad marítima, el comercio internacional y la estabilidad energética global. Las declaraciones contradictorias de ambos países y la amenaza de bloqueo y represalias crean incertidumbre en los mercados y aumentan el riesgo de un conflicto mayor en la región. La situación exige una diplomacia cautelosa y un diálogo constructivo para evitar una escalada de la crisis y garantizar la seguridad del flujo de petróleo y otros productos esenciales a través del estrecho





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Estrecho De Ormuz Guardia Revolucionaria Donald Trump Tensiones Conflicto Geopolítica Petróleo Seguridad Marítima

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EEUU inicia una operación para retirar minas iraníes en el estrecho de OrmuzLos buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico "como parte de una misión más amplia para garantizar que esté...

Read more »

EEUU inicia una operación para retirar minas iraníes en el estrecho de OrmuzLos buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico "como parte de una misión más amplia para garantizar que esté...

Read more »

Las versiones contradictorias de la entrada de dos destructores estadounidenses en Ormuz: EEUU saca pecho eLos detalles: El CENTCOM ha asegurado que los buques 'han realizado operaciones en el golfo Pérsico y empezado a generar las condiciones para que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní'.

Read more »

Trump anuncia que EEUU va a tomar el control del estrecho de OrmuzLa delegación iraní -encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf- dijo que el estrecho de Ormuz fue una de las notas discordantes del pacto.

Read more »

Irán y EEUU: Tensiones en el Estrecho de Ormuz y el Futuro del AcuerdoLas negociaciones entre Irán y Estados Unidos se ven obstaculizadas por el control del estrecho de Ormuz y las acusaciones sobre el programa nuclear iraní, generando incertidumbre sobre el futuro del acuerdo.

Read more »

Trump responde a Irán anunciando que EEUU y otros países bloquearán Ormuz tras fallar las negociacionesEl presidente estadounidense insta al país de los ayatolás a que 'más les vale comenzar el proceso para abrir esta vía marítima internacional'.

Read more »