Irán Reabre el Estrecho de Ormuz Mientras Persiste el Alto el Fuego

Irán declara la reapertura total del estrecho de Ormuz para el comercio marítimo, condicionada a la vigencia del alto el fuego con Estados Unidos e Israel. La medida busca estabilizar los mercados energéticos y facilitar las negociaciones en curso.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán , Abbas Araghchi, anunció en la red social X este viernes que el estrecho de Ormuz ha sido declarado completamente abierto para todos los buques comerciales, mientras se mantenga el alto el fuego vigente alcanzado con Estados Unidos e Israel.

Esta decisión se produce tras semanas de intensos combates y en consonancia con el cese de hostilidades en Líbano, acordado previamente por el presidente estadounidense Donald Trump. La reapertura de este vital canal marítimo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es una señal de distensión tras un período de elevada tensión internacional.

Irán y Estados Unidos habían iniciado un alto el fuego temporal el 8 de abril, pero Teherán mantenía cerrado Ormuz, lo que provocó una respuesta estadounidense con un bloqueo naval a los barcos salidos de puertos iraníes en la zona.

El presidente Trump agradeció el anuncio iraní a través de su red social Truth Social, aunque enfatizó que el bloqueo naval estadounidense a buques vinculados a Irán en Ormuz permanecerá vigente hasta la completa finalización de las negociaciones. Trump expresó optimismo sobre la rapidez del proceso, indicando que la mayoría de los puntos ya están negociados.

La noticia de la reapertura de Ormuz generó una inmediata y significativa caída en los precios del petróleo, un moderado descenso del dólar y un alza en las bolsas bursátiles. Actualmente, se lleva a cabo un proceso negociador con la mediación de países como Pakistán, donde ambas partes buscan alcanzar un acuerdo más amplio que incluya garantías de navegación en el estrecho y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, juega un papel estratégico en el transporte global de energía. Su estrechez geográfica ha sido utilizada por Irán como palanca de presión, afectando los precios del petróleo a nivel mundial. Este corredor, flanqueado por Irán al norte y Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur, tiene una anchura que varía entre 33 y 50 kilómetros, pero es lo suficientemente profundo para albergar los superpetroleros más grandes.

En 2025, se estima que unos 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados transitaron diariamente por esta arteria, transportando crudo no solo de Irán, sino también de Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los EAU. La importancia geopolítica y económica del estrecho de Ormuz lo convierte en un punto neurálgico para la estabilidad del mercado energético internacional, y su apertura representa un respiro para la economía global en un momento de incertidumbre.

La tensión previa en la zona había generado preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro, impactando directamente en los precios y en la confianza de los mercados. La diplomacia, mediada por terceros países, parece estar rindiendo frutos, abriendo la puerta a una estabilización del suministro y a una reducción de la volatilidad en los mercados energéticos.

Este acuerdo, aunque temporal en su implementación inicial, sienta las bases para futuras negociaciones y la búsqueda de soluciones a largo plazo que beneficien a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional en su conjunto, asegurando así la fluidez del comercio y la estabilidad económica. La reapertura de Ormuz es un testimonio de la importancia de la comunicación diplomática y la voluntad de encontrar puntos de entendimiento, incluso en contextos de alta conflictividad, demostrando que el diálogo puede ser una herramienta efectiva para la desescalada y la promoción de la paz y la estabilidad regional e internacional.





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estrecho De Ormuz Irán Alto El Fuego Precios Del Petróleo Negociaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán Desata Crisis Energética Global al Cerrar el Estrecho de OrmuzEl inesperado cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado la mayor crisis energética en décadas, golpeando la economía mundial y creando un nuevo desafío para Estados Unidos. Teherán utiliza esta vía marítima como su principal arma de presión, mientras busca imponer peajes y regulaciones a los petroleros.

Read more »

¡Que abran el estrecho de Ormuz ya!Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Irán están entre los principales exportadores de azufre, un subproducto de la refinación de petróleo y gas. Aproximadamente el 45% del...

Read more »

Cómo transformará el estrecho de Ormuz al régimen iraníDurante décadas, Irán ha insinuado que podría cerrar el estrecho de Ormuz si aumentaban las hostilidades entre Estados Unidos, Israel o sus rivales regionales. Sin embargo, la...

Read more »

Irán garantiza paso libre por Estrecho de Ormuz hasta fin de alto el fuegoEl ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha anunciado que el Estrecho de Ormuz permanecerá totalmente abierto a la navegación comercial hasta el próximo miércoles, coincidiendo con el fin del alto el fuego declarado en Líbano. La noticia ha impulsado las bolsas europeas y Wall Street, mientras que el precio del petróleo se ha desplomado. Donald Trump ha celebrado la decisión de Teherán, que supone un alivio para países dependientes del petróleo de Oriente Medio, por donde transita el 20% de la producción mundial de crudo.

Read more »

Irán anuncia que el estrecho de Ormuz 'queda completamente abierto' para todos los buques comercialesEl contexto: La decisión tiene lugar después de que este jueves Israel y Líbano acordaran un frágil alto el fuego de diez días. Tan solo unos minutos más tarde del anuncio de Irán, Donald Trump ha celebrado la reapertura del paso. 'Listo para el tránsito total, ¡gracias!', ha escrito en su red social Truth.

Read more »

Mercados Reaccionan al Anuncio de Irán: Petróleo Cae, Bolsas Suben Tras Apertura del Estrecho de OrmuzLos precios del petróleo y el gas experimentan un desplome significativo, mientras que las bolsas experimentan un alza, incluyendo el IBEX 35 que se dispara. Esta reacción del mercado se produce tras el anuncio de Irán de la apertura del estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado el anuncio, aunque mantiene el bloqueo naval hasta un acuerdo con Teherán. Irán ha declarado el paso completamente abierto para buques comerciales durante el período de tregua.

Read more »