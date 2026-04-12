Irán: Qalibaf afirma que EE.UU. no ha ganado la confianza de Teherán

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que Estados Unidos no logró ganarse la confianza de Irán tras recientes negociaciones. Qalibaf también defendió la estrategia iraní de combinar diplomacia y presión militar.

Teherán, Irán . El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos no ha logrado obtener la confianza de Irán y ahora debe determinar si es capaz de hacerlo. Sus declaraciones se producen tras la conclusión de las negociaciones entre ambas naciones, sin alcanzar un acuerdo significativo, en el marco de una tregua de dos semanas que se encuentra en su quinto día.

Qalibaf, a través de un mensaje publicado en la red social X, expresó que Estados Unidos ha demostrado entender los principios y la lógica de Irán. La responsabilidad ahora recae en Washington para decidir si es capaz de construir una relación de confianza con Teherán. El líder iraní señaló que la delegación de su país presentó “iniciativas con visión de futuro”, pero lamentó que la contraparte no consiguió generar la confianza necesaria durante esta ronda de conversaciones. El mensaje de Qalibaf destaca la complejidad y la larga historia de desconfianza entre Irán y Estados Unidos, especialmente en lo referente al programa nuclear iraní y las relaciones diplomáticas. \Qalibaf subrayó que Irán acudió al diálogo “con buena fe y voluntad”, pero advirtió que la experiencia de conflictos anteriores dificulta la posibilidad de confiar plenamente en la otra parte. El contexto de las negociaciones incluye las discrepancias persistentes sobre el programa nuclear iraní y el tránsito por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio internacional de petróleo. Además, Qalibaf defendió la estrategia de Teherán que combina la presión militar con la diplomacia, considerándola un método más de diplomacia de poder para salvaguardar los derechos del pueblo iraní. En sus palabras, la negociación se entiende como un complemento a la “lucha militar”, y aseguró que Irán no cesará en consolidar “los logros de los cuarenta días de defensa nacional”, indicando un compromiso firme con la protección de sus intereses. Las negociaciones concluyeron tras una oferta presentada por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien definió la propuesta como la “mejor y última oferta” de la Administración Donald Trump. Dicha oferta, descrita como un “método de entendimiento técnico”, tenía como objetivo avanzar en las negociaciones, pero se encontró con la negativa de Irán a comprometerse a largo plazo con la prohibición de desarrollar armas nucleares. \La falta de acuerdo refleja la profunda desconfianza mutua y las diferencias fundamentales sobre cuestiones cruciales. La postura de Irán, expresada por Qalibaf, indica una cautela extrema ante la posibilidad de confiar en Estados Unidos, resaltando la necesidad de demostrar una fiabilidad perdurable. La posición iraní, combinada con la estrategia de diplomacia de poder y la consolidación de la defensa nacional, sugiere una aproximación prudente, que prioriza la protección de sus intereses y la búsqueda de garantías sólidas antes de establecer acuerdos significativos. El fracaso de las negociaciones, al menos por el momento, subraya la dificultad de encontrar un terreno común en un contexto geopolítico complejo. Los desacuerdos en torno al programa nuclear y el control del Estrecho de Ormuz, son puntos clave en la persistencia de las tensiones y la dificultad de llegar a un acuerdo. El futuro de las relaciones entre ambas naciones dependerá de la capacidad de Estados Unidos para demostrar credibilidad y confianza.





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