Irán propone un plan de 30 días para resolver el conflicto en Oriente Medio, pero sus condiciones generan escepticismo. Trump anuncia la retirada de más de 5.000 soldados de Alemania, mientras un autoproclamado rey de Suiza explota un vacío legal para adquirir terrenos. Además, cuatro adolescentes son detenidos por apuñalar a un hombre en Reino Unido.

Irán ha presentado un plan para poner fin al conflicto en Oriente Medio en un plazo de 30 días, pero sus demandas, que incluyen garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses de la región y el levantamiento de sanciones, generan dudas sobre la posibilidad de un acuerdo inmediato.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el repliegue de más de 5.000 soldados de Alemania, una medida que analistas interpretan como un intento de presionar a Europa para que aumente su apoyo en las negociaciones con Irán, que siguen estancadas sin avances significativos. En otro frente, un autoproclamado rey de Suiza ha aprovechado un vacío legal para hacerse con 148 terrenos sin costo alguno, construyendo así un imperio inmobiliario sin precedentes.

Mientras tanto, en el ámbito internacional, Irán defiende su derecho a enriquecer uranio sin restricciones, lo que ha sido calificado como insatisfactorio por Estados Unidos en el marco de las negociaciones de paz. En el ámbito local, cuatro adolescentes han sido detenidos en West Yorkshire tras apuñalar a un hombre de 34 años en la puerta de un McDonald's.

La policía recibió varias llamadas alertando de un altercado en la vía pública y, al llegar al lugar, encontraron al hombre con una herida de arma blanca en el abdomen. Las autoridades investigan los motivos del ataque, que ha generado preocupación en la comunidad





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