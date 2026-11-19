El control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz se debilita. El petróleo fluye a pesar de los ataques y la economía iraní sufre bajo la presión económica de Donald Trump.

La capacidad de la República Islámica para ejercer presión estratégica a través del Estrecho de Ormuz se encuentra en franco declive, una situación que ha generado alertas entre expertos internacionales sobre posibles escaladas de conflicto. Cuando Teherán percibe que sus opciones de negociación se reducen, la tendencia histórica sugiere que la inclinación es hacia una intensificación de la hostilidad en lugar de ceder terreno. Esta pérdida de influencia marítima ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión económica sobre la República Islámica con el objetivo explícito de forzar concesiones políticas.

Petróleo Fluye y Estrategia Iraní Pierde Efectividad

Contrariamente a las expectativas iniciales de un bloqueo total, el petróleo ha retomado su flujo a través de la vía marítima crítica, a pesar de los ataques continuos por parte de Irán contra las embarcaciones. Este resurgimiento de las exportaciones reduce significativamente la palanca de presión que Teherán había utilizado contra Estados Unidos desde el inicio de las hostilidades. Los mercados energéticos globales, que experimentaron una agitación severa al comienzo del conflicto, ahora muestran una estabilidad relativa que contradice las advertencias de recesión mundial. Los precios del crudo, que llegaron a dispararse en todo el mundo durante el cierre parcial del paso marítimo, han comenzado a mostrar una tendencia a la baja en las últimas semanas.

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La Agencia Internacional de Energía atribuye esta caída de precios a la recuperación robusta de las exportaciones del Golfo Pérsico. Se prevé que la oferta mundial de petróleo supere la demanda durante el cuarto trimestre, marcando la primera vez desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos en febrero que esta situación se produce. David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de la consultora Capital Economics, confirmó que parece claro que Irán no tiene actualmente la capacidad para impedir el flujo de petróleo crudo. Aun así, reconoció que la navegabilidad del estrecho sigue estando muy por debajo de los niveles habituales registrados antes de la crisis.

Impacto Económico en Estados Unidos y Respuestas Políticos

El impacto de la interrupción inicial fue palpable en la economía estadounidense, donde los consumidores tuvieron que afrontar precios más altos en las gasolineras. Este aumento vertiginoso en los costos de la energía se consolidó como uno de los principales factores que explicaron las importantes pérdidas del Partido Republicano en las elecciones intermedias celebradas recientemente. El propio presidente Donald Trump reconoció públicamente que la guerra contribuyó en parte a la derrota electoral de su partido, aunque la recesión mundial nunca se materializó. Para noviembre, los precios de la gasolina en ciudades como Miami, Florida, ya mostraban signos de descenso, permitiendo cierta recuperación a los automovilistas.

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Los funcionarios iraníes, por su parte, han reivindicado la victoria a pesar de la realidad económica. Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dejó clara la intención estratégica de su país. Rezaei afirmó que su objetivo es imponer a los estadounidenses un costo tan elevado que disuada cualquier intento de atacar a Irán, utilizando la amenaza como elemento disuasorio. Danny Citrinowicz, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, señaló que Teherán ha buscado internacionalizar el costo de la guerra, pero que esta estrategia pierde efectividad si los precios del petróleo continúan bajando pese a los ataques.

Nuevas Amenazas y Escenarios Futuros del Conflicto

A medida que la capacidad de presión económica de Irán disminuye, los expertos advierten sobre un cambio en su comportamiento militar. Es poco probable que Teherán reduzca sus exigencias en esta etapa del conflicto; por el contrario, podría intensificar sus operaciones militares para romper el estancamiento caracterizado como una situación de ni guerra ni paz con Estados Unidos. Este punto muerto resulta perjudicial para la economía iraní, lo que aumenta la probabilidad de decisiones agresivas. La pérdida de control sobre el estrecho de Ormuz se percibe ahora como un factor que podría incentivar una escalada antes que una rendición.

Ahria Roushanbakhti, directora del área de combustibles de Axis Limited, el mayor proveedor de liquidez energética de Medio Oriente, advirtió que aunque Irán esté perdiendo parte de su control sobre la vía marítima, su capacidad para causar daños significativos a la infraestructura energética de la región sigue siendo una amenaza preocupante. La situación actual refleja una transición peligrosa donde la presión económica estadounidense, liderada por Donald Trump, choca con la necesidad iraní de demostrar fuerza. La comunidad internacional observa cómo Teherán intenta redefinir su estrategia mientras su influencia en el comercio global del petróleo se erosiona.