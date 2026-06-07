Irán lanza misiles contra Israel y advierte de respuesta devastadora ante cualquier escalada israelí

La televisión estatal iraní informó un ataque con misiles contra Israel, accompanied by advertencias sobre represalias si Israel responde o bombardea el Líbano. El bombardeo israelí previo en Beirut dejó al menos dos muertos y ocurre pese al alto el fuego acordado, en un contexto de tensiones regionales y negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

La televisión estatal iraní IRIB informó que Irán ha lanzado misiles contra Israel . Imágenes oficiales mostraron los proyectiles sobrevolando la provincia occidental de Kermanshah y celebraciones en las calles.

Simultáneamente, el ministro de Exteriores iraní y el Ejército advirtieron a Israel que si responde a estos ataques o bombardea el Líbano se enfrentará a una respuesta devastadora. El jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, general Ali Abdolahi, declaró que cualquier escalada israelí tendrá consecuencias punitivas contra el régimen y sus partidarios. Esta ofensiva ocurre tras advertencias previas de Irán sobre represalias si continuaban los bombardeos israelíes.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que los ataques contra el Líbán convierten en objetivos legítimos las bases de ambos países y los activos estadounidenses en la región. Irán también advirtió que responderá con firmeza y dureza al bombardeo israelí en el barrio de Dahye de Beirut.

Este ataque israelí, que causó al menos dos muertos y 20 heridos, es el primero contra la capital libanesa desde el alto el fuego condicionado acordado en Washington el miércoles, el cual fue rechazado por Hezbolá. Los hechos coinciden con la visita del ministro del Interior de Pakistán a Teherán para entregar un mensaje al líder supremo Mojtaba Jameneí sobre negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Teherán exige el cese de ataques contra el Líbano como parte de las conversaciones para un acuerdo que permita la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Israel, por su parte, activó alertas en varias zonas del norte tras detectar los misiles iraníes. El Ejército israelí comunicó que su sistema de defensa antiaérea está operando para interceptar la amenaza, aunque admitió que no es infalible y urgió a la población a seguir instrucciones.

El servicio de emergencias MDA reportó que no se han registrado víctimas o impactos hasta el momento, mientras equipos de bomberos inspeccionan los Altos del Golán. La Agencia Nacional de Noticias libanesa confirmó preliminarmente dos muertos y 11 heridos en el ataque contra dos apartamentos en la zona de Mreijeh-Hawta al Ghadir





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